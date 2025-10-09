Milei felicita a Trump por acuerdo de paz para Gaza y dice que merece el Nobel de la Paz

1 minuto

Buenos Aires, 8 oct (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este miércoles a Donald Trump «por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás» y consideró que el mandatario estadounidense merece el premio Nobel de la Paz.

«Felicitaciones al Presidente @realDonaldTrump», escribió Milei en la red social X sobre Trump, para añadir: «Quiero aprovechar para contar que firmaré la candidatura de Donald J. Trump para el Nobel de la Paz, en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional».

Y afirmó: «Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo».

El presidente argentino reaccionó así tras el anuncio de Trump de que el Gobierno de Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase de un plan de paz, que consiste en la retirada delimitada de Gaza por parte del Ejército israelí y la liberación de los rehenes retenidos desde hace dos años por el grupo islamista palestino.

Trump anunció a través de la red Truth que esto significa que «Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y eterna» y que «TODOS los rehenes serán liberados muy pronto». EFE

