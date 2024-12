Milei insta a librar una batalla cultural contra izquierda en acto de juventudes de Meloni

Roma, 14 dic (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, instó este sábado en Roma a acabar con la política tradicional, que en Argentina «no trajo más que ruina», y a librar una «batalla cultural» para sobreponerse a la izquierda y defender el libre mercado.

«Yo tengo mis propias recetas que no son políticamente correctas y no tan profesionales, pero no se puede negar que dieron resultados», dijo Milei, que hizo un discurso en Atreju, evento de las juventudes de Hermanos de Italia, partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que presentó al presidente argentino al público.

En su intervención, Milei expuso su decálogo de acción política con diez consignas, «para hablar de poder y ejercer el poder».

«Hace apenas unos días nuestro gobierno cumplió un año, contra todos los pronósticos de los analistas», que «creían que íbamos a durar solo un par de meses y no estábamos preparados para gobernar».

Pero «hoy esta gente tuvieron que tirar a la basura todos los manuales», aseguró el mandatario.

También apeló a no engañar al electorado: «Es mejor decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Todo plan de gobierno debe partir desde la verdad», remarcó Milei.

«En Argentina no intentamos ajustar la realidad en un modelo equivocado», algo que en el país «no dejó más que catástrofes».

«Las mentiras tienen patas cortas y la gente tarde o temprano se da cuenta del engaño. En nuestro país ya fue engañada demasiadas veces y nosotros no queremos subestimar al electorado», agregó.

«Nos importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas», destacó el presidente argentino, que consideró que «escuchar los políticos en cualquier materia es dar la espalda al ciudadano de bien».

Según remarcó, «nunca hay que negociar las ideas para traer un voto». Ante ello, «en nuestro gobierno nos adherimos a una serie de principios innegociables, y es que el libre mercado produce prosperidad para todos».

«El gobierno tiene que ser limitado», ya que «los argentinos saben mejor que un burócrata cómo producir, a quién emplear y con quién comerciar», agregó.

«Defendemos la vida, la libertad y la propiedad privada», alegó.

Por otro lado, Milei apeló a «ser decididos, prácticos y no dudar acerca de ejercer el poder».

«Hay que usar las armas del enemigo», ya que «la batalla cultural se rige por las reglas universales y atemporales de la política a los que ellos (la izquierda) han sabido adaptarse bien», explicó.

«Ahora nos toca a nosotros superarlo», concluyó. EFE

