Miles de croatas marchan en Zagreb para exigir restricciones al derecho al aborto

2 minutos

Zagreb, 9 may (EFE).- Miles de personas participaron este sábado en una marcha en Zagreb para exigir una nueva ley que restrinja el derecho al aborto y proteja «la vida desde la concepción» en Croacia.

La manifestación, denominada Marcha por la vida, es organizada cada año por asociaciones católicas y derechistas, y este año tuvo como lema: ‘¡El primer paso es la ley! La vida es un regalo, ¡protejámosla con una ley justa!’, en referencia a la demanda de que el derecho al aborto sea prohibido o restringido de forma importante.

«El primer paso es la ley», «Esto ya es un niño”, junto a imágenes de fetos de menos de diez semanas; «52 días después de la concepción un niño tiene hipo» y «En lugar de Alemania y Suecia, Croacia debería fijarse en Polonia» -donde el aborto está prácticamente prohibido-, fueron algunos de los lemas exhibidos en las pancartas.

Los organizadores sostuvieron que la ley del aborto vigente es «obsoleta» y «comunista», porque es de 1978, cuando Croacia formaba parte de la antigua Yugoslavia, y pidió un nuevo marco legal, que «proteja la vida desde la concepción hasta la muerte natural».

Según la legislación vigente en Croacia, el aborto está permitido a solicitud de la mujer hasta la décima semana de embarazo.

Después de ese plazo, puede ser autorizado por una comisión especial por razones médicas, como riesgo para la salud o la vida de la embarazada, anomalías fetales o si el embarazo es consecuencia de un delito, como una violación.

Asociaciones de izquierda y feministas abogan por el aborto completamente gratuito y accesible en todos los hospitales públicos, lo que ahora no es el caso debido a médicos objetores de conciencia. EFE

vb/ll/mra

(foto)(vídeo)