The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Miles de manifestantes marchan en Barcelona en apoyo a Palestina

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

Miles de personas marcharon este sábado por el centro de Barcelona en apoyo a Palestina y para pedir el fin del comercio de armas con Israel, en el inicio de una jornada que contará con movilizaciones en diferentes ciudades españolas.

Tras una enorme pancarta roja en la que se podía leer «Paremos el genocidio en Palestina. Basta del comercio de armas con Israel», unos 70.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, recorrieron céntricas calles de la ciudad en un ambiente pacífico, entonando cánticos como «¡Boicot a Israel!» o «¡Free Palestine!».

«Hace muchos años que la política de Israel no es correcta y hemos de salir a la calle», indicó a la AFP Marta Carranza, una jubilada de 65 años que se manifestaba con una bandera palestina a la espalda.

«Barcelona sale a la calle. El jueves ya salimos mucha gente cuando interfirieron la flotilla, y ya nos esperábamos que hoy la cosa sería seria», agregó en referencia a las embarcaciones de ayuda con destino a Gaza que fueron interceptadas esta semana por Israel y que habían partido a inicios de septiembre de Barcelona.

Unos 50 españoles se encuentran entre los miembros de la flotilla detenidos en Israel, indicó este sábado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante una entrevista con la televisión pública.

Entre la multitud que llenaba las calles de Barcelona estaba también Jordi Bas, un profesor de primaria de 40 años que agitaba una bandera palestina.

«Era de esperar que hoy viniera mucha gente porque hay mucha movilización y la gente está despertando un poco», explicó entre la multitud de manifestantes.

«La población de palestina lo sigue desde el primer día y es la única cosa que les puede dar un poco de ánimos, ver que el mundo entero está movilizándose para solidarizarse con ellos», agregó. 

Esta tarde están previstas más marchas en diferentes ciudades españolas, entre ellas Madrid, donde el 14 de septiembre alrededor de 100.000 manifestantes propalestinos interrumpieron el recorrido de la etapa final de la Vuelta ciclista a España, obligando a suspenderla antes de tiempo.

España es una de las voces más críticas en Europa contra la ofensiva militar de Israel en Gaza, iniciada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás.

rs/pc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR