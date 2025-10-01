Miles de personas protestan en Grecia contra la ampliación de jornada laboral a 13 horas

Diego Sáez Papachristou

Atenas, 1 oct (EFE).- Decenas de miles de personas protestaron este miércoles en las principales ciudades de Grecia contra un proyecto de ley presentado por el Gobierno conservador que contempla la ampliación de la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias.

Las movilizaciones en el centro de Atenas y otras ciudades, como Salónica (norte) y Patras (sur), se realizaron en el marco de una huelga de 24 horas convocada por los principales sindicatos del sector privado y público del país, GSEE y ADEDY, que ha inmovilizado los trenes y los barcos de pasajeros en todo el país.

Unas 10.000 personas, según la Policía, y 20.000 según ADEDY, se manifestaron en el centro de Atenas y llegaron hasta el Parlamento de Grecia en la céntrica plaza de Syntagma.

«Derecho al trabajo con dignidad-No a la explotación y la inseguridad» y «No os atrevéis a tocar la jornada de ocho horas», eran algunos de los lemas que se podían leer en las pancartas que levantaron los manifestantes frente al Parlamento.

Desde la mañana la Policía cortó el tráfico en las principales vías del centro de Atenas, mientras que el metro funcionó en la capital solo durante algunas horas para facilitar precisamente el traslado de personas a las manifestaciones en el centro.

«No podemos soportarlo más»

«Los empleados griegos, que ya trabajan más horas anuales que todos sus colegas de la Unión Europea, que reportan niveles abrumadores de agotamiento y estrés, se enfrentan ahora a una distopía. ¡Ya basta! No podemos soportarlo más», señaló en la convocatoria a la huelga GSEE, el principal sindicato del sector privado del país.

«Nos manifestamos hoy junto con la ciudadanía de toda Grecia contra la edad media laboral del Gobierno», señaló durante la protesta de Atenas el líder del partido izquierdista Syriza, Sokratis Famelos.

«Los trabajadores no tienen futuro con jornadas laborales de 13 horas, con el aumento de los accidentes laborales, con salarios bajos y sin contratos colectivos», añadió.

El proyecto de ley, que se espera sea sometido a votación a finales de octubre, permite que un empleador solicite a los trabajadores trabajar hasta 13 horas por día, por la que recibirán una bonificación del 40 % por hora extra trabajada.

El Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis destaca que, pese a esta ampliación, se mantiene el límite máximo de 150 horas extra anuales.

En 2021, durante su anterior mandato, se aprobó una ley que contempla que los empleadores pueden pedir a sus empleados trabajar hasta ocho más a la semana, hasta las 48, con una bonificación del 20 % o más días libres por esas horas de «sobretrabajo», como lo calificó entonces el Ejecutivo.

No obstante, según esa legislación, es posible que el empleado trabaje más de 48 horas a la semana, solo que a partir de entonces esas horas ya son consideradas «extra» por las que se recibe una bonificación del 40 %.

Según la ministra de Trabajo, Niki Kerameos, tanto la jornada de 13 horas como el «sobretrabajo» y las «horas extra» son voluntarias y el trabajador tiene el derecho a negarse sin que el empleador pueda despedirlo por ello.

No obstante, según los sindicatos y la oposición esto no funciona en la práctica, ya que el trabajador en Grecia tiene un poder de negociación mínimo, mientras que el empleador puede alegar cualquier razón para despedirlo de forma prácticamente injustificada.

Los trabajadores en Grecia trabajan más que en cualquier otro país europeo, con unas 1.886 horas al año, según la agencia de estadísticas europea Eurostat, si bien tienen una menor productividad y el segundo menor poder adquisitivo en la UE, solo por delante de Bulgaria. EFE

