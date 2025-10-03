Miles de personas protestan en Malasia contra las detenciones de miembros de la Flotilla

Kuala Lumpur, 3 oct (EFE).- Miles de personas participaron este viernes en una multitudinaria manifestación en Kuala Lumpur para denunciar la detención por parte de Israel de 473 tripulantes, entre ellos 23 malasios, a bordo la Global Sumud Flotilla, que navegaba hacia Gaza con ayuda humanitaria.

La protesta, convocada por el Consejo Consultivo de Organizaciones Islámicas de Malasia (MAPIM), tuvo lugar frente a la Embajada de Estados Unidos en el país de mayoría musulmana y, según medios locales, congregó pese al mal tiempo a alrededor de 5.000 personas, que se protegían del aguacero con paraguas verdes y rojos mientras sujetaban banderas palestinas y pancartas en las que podían leerse lemas como «Todos somos Global Sumud».

«Los voluntarios (de la Flotilla) no portan armas ni matan a nadie; llevan comida, bebida y medicinas (a Gaza). ¿Cómo se les puede llamar terroristas? ¡Es una afirmación grosera y ofensiva!», dijo ante los medios el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, desde una mezquita de la capital.

Los manifestantes entregaron a un representante diplomático de EE.UU. en Kuala Lumpur un memorando con demandas como que Washington detenga su «apoyo político, económico y militar» a Israel y secunde iniciativas en instituciones y mecanismos internacionales para que el país hebreo rinda cuentas.

Los reclamos a EE.UU. se producen mientras se espera que su presidente, Donald Trump, participe entre el 26 y el 28 de octubre en la 47ª cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, lo cual ya ha generado malestar y rechazo entre algunos sectores de la sociedad malasia.

Cientos de personas ya se movilizaron la víspera en la capital malasia para denunciar la intercepción de la Flotilla y protagonizaron una marcha que arrancó en un céntrico punto de la ciudad y concluyó en la Embajada estadounidense.

La prensa malasia informó de algunos incidentes entre civiles y la Policía, en una protesta de menor envergadura que la de este viernes.

«Malasia utilizará todos los medios legítimos y legales a nuestra disposición para garantizar que Israel rinda cuentas, especialmente en asuntos que conciernen a los ciudadanos malasios», aseveró Anwar la víspera.

Israel inició la intercepción de la Global Sumud Flotilla la tarde del miércoles y la víspera dio por concluida la operación, con 473 tripulantes detenidos que fueron trasladados a la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, en el sur del país.

El próximo martes se cumplen dos años del ataque de Hamás contra Israel el 7 octubre de 2023. EFE

