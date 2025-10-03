Miles de personas protestan en Pakistán tras la interceptación de la Flotilla por Israel

Islamabad, 3 oct (EFE).- Miles de personas participaron este viernes en manifestaciones en varias ciudades de Pakistán para protestar por la interceptación, el pasado miércoles, de la Global Sumud Flotilla, que navegaba hacia Gaza con ayuda humanitaria, y contra la detención de sus tripulantes, entre los que se encontraban al menos siete paquistaníes.

Las manifestaciones, convocadas por el partido político-religioso Jamaat e Islami (JI) se desarrollaron en algunas de las principales ciudades de Pakistán, como Lahore, Karachi o Peshawar.

Las personas que protestaron marcharon con banderas palestinas y corearon consignas contra Israel.

«Desde las mezquitas hasta los mercados, de las universidades a las calles, la nación rechaza la piratería ilegal de Israel contra la Global Sumud Flotilla y exige libertad para Gaza», escribió el JI en la red social X.

La formación pidió no quedarse en silencio mientras «Israel detiene a activistas por la paz y mata de hambre» al pueblo gazatí.

Los manifestantes exigieron al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, que intensifique los esfuerzos diplomáticos para lograr la liberación del exsenador Mushtaq Ahmed y el resto de ciudadanos paquistaníes detenidos por Israel tras la interceptación de la Flotilla.

Además, acusaron a Israel de cometer crímenes de lesa humanidad y criticaron el silencio, a su juicio, de los gobiernos de los países occidentales.

Pakistán no mantiene relaciones diplomáticas Israel. El país, de 240 millones de habitantes, es el Estado del mundo con una mayor población musulmana y posee armas nucleares.

«Dado que Pakistán no reconoce a Israel, estamos trabajando en estrecha colaboración con socios internacionales de la región para lograr su liberación inmediata y garantizar su seguridad”, dijo el ministerio el jueves».

La Global Sumud Flotilla, compuesta por unas 40 embarcaciones cargadas con alimentos y medicinas, zarpó a finales de agosto con casi quinientos activistas a bordo, incluidos parlamentarios, periodistas y abogados.

Según los organizadores, las fuerzas israelíes interceptaron las embarcaciones en la madrugada del miércoles, incluyendo una en la que viajaba la activista sueca Greta Thunberg, la más conocida de los tripulantes.

Imágenes transmitidas en directo desde los barcos mostraron a soldados israelíes abordando las naves mientras los pasajeros, con chalecos salvavidas, levantaban las manos.

Los tripulantes detenidos han sido trasladados por las autoridades israelíes a la prisión de Saharonim, en el meridional desierto del Neguev.

El próximo martes se cumplirán dos años del ataque del grupo Hamás contra Israel del 7 de octubre tras el que Jerusalén intensificó sus ataques sobre la Franja de Gaza. EFE

