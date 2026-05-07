Miles protestan en Lima por un supuesto fraude en las elecciones presidenciales

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El candidato presidencial ultraconservador Rafael López Aliaga encabezó el miércoles una marcha de miles de simpatizantes en Lima para reiterar su reclamo de nuevas elecciones, al denunciar un supuesto fraude en la primera vuelta del 12 de abril.

La protesta es la tercera que convoca el partido Renovación Popular en rechazo a los resultados oficiales parciales que colocan a su líder fuera de la segunda vuelta prevista el 7 de junio.

La marcha se inició al grito de «¡No al fraude!» o «¡Jurado Nacional, vergüenza nacional!».

Las primeras protestas arrancaron un día después de la elección, en medio de imputaciones de «fraude» contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las presuntas irregularidades en la organización y la logística de la votación.

«No es justo que con tantas irregularidades validen este resultado. Es un fraude, pido nuevas elecciones», dijo a la AFP Luis Chávez.

«Voto robado, país robado», se podía leer en varias pancartas.

«Queridos hermanos vamos a hablar claro a todo ese grupete del Jurado Nacional de Elecciones, tan fácil no se la van a llevar», dijo López Aliaga antes de dirigirse con sus seguidores hacia la sede de la máxima autoridad electoral del país.

López Aliaga solicitó una nueva elección en Lima, ante los problemas logísticos que impidieron votar, según él, a miles de sus simpatizantes.

El Jurado Nacional de Elecciones rechazó el pedido y ratificó la fecha del balotaje.

Pese a ello, la autoridad electoral anunció el sábado que la primera vuelta será sometida a una auditoría informática.

Con el 98,5% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lidera los resultados con 17,1% de los sufragios.

El izquierdista radical Roberto Sánchez, con 12%, y Rafael López Aliaga, con 11,9%, se disputan el paso a la segunda ronda.

La diferencia entre ellos es de unos 24.000 votos, con ventaja para Sánchez.

Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una «narrativa de fraude».

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, renunció el 21 de abril ante una investigación fiscal por presunta colusión agravada relacionada con el proceso electoral.

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