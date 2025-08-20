Militares de EEUU y Europa conversan en Washington sobre paz en Ucrania

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos se reúne este martes en Washington con altos cargos militares europeos para discutir sobre las garantías a un posible acuerdo de paz en Ucrania, después de que Donald Trump descartara el envío de tropas estadounidenses de apoyo.

En un esfuerzo diplomático por poner fin a la guerra, Trump recibió al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a los principales líderes de la Unión Europea a la Casa Blanca el lunes, tres días después de su histórico encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

Trump afirmó que Putin, a quien llamó en medio de las conversaciones del lunes, había acordado reunirse con Zelenski y aceptar algún tipo de garantías de seguridad occidentales para Ucrania frente a Rusia; promesas que Kiev y los dirigentes europeos recibieron con extrema cautela.

Putin propuso celebrar la cumbre con Zelenski en Moscú, informaron a la AFP tres fuentes cercanas a la llamada de Trump. Una de las fuentes indicó que Zelenski rechazó inmediatamente el lugar.

El presidente estadounidense afirmó que seguía siendo «optimista» sobre el proceso tras haberse reunido por separado con Putin y Zelenski.

«Ahora pensé que sería mejor que se reunieran sin mí, solo para ver» qué pasa, declaró Trump al presentador conservador Mark Levin en su programa radial el martes. «Veremos cómo les va».

En tanto los gobernantes occidentales impulsan un acuerdo, el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, general Dan Caine, sostiene conversaciones en Washington con altos cargos militares europeos en torno a «las mejores opciones para un potencial acuerdo de paz en Ucrania», informó un funcionario de defensa a la AFP.

Estas conversaciones preceden a la reunión virtual de jefes militares de la OTAN prevista el miércoles, en la cual debería participar Caine.

Trump, quien ha criticado duramente la multimillonaria ayuda estadounidense a Ucrania, afirmó que las naciones europeas tomarían la iniciativa enviando tropas para asegurar cualquier acuerdo, una idea que Francia y Reino Unido han considerado.

«Cuando se trata de seguridad, están dispuestos a poner gente en el terreno», dijo Trump a Fox News.

El presidente dio su «garantía» de que no se desplegarán tropas terrestres estadounidenses en Ucrania y descartó categóricamente, una vez más, que Ucrania se una a OTAN.

Sin embargo, se mostró dispuesto a «ayudarlos con cosas» como apoyo aéreo.

Trump se ha alineado con Putin al describir las aspiraciones de Kiev de ingresar en la OTAN como causa de la guerra, en la que han muerto decenas de miles de personas.

Los líderes europeos, Ucrania y el predecesor de Trump, Joe Biden, calificaron ese asunto como un pretexto y señalaron como causa las declaraciones de Putin que rechazan la legitimidad histórica de Ucrania.

– «Coalición de voluntarios» –

Tras las conversaciones con Trump, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, reunieron a unos 30 aliados de Ucrania, conocidos como la «coalición de voluntarios», para consultas virtuales.

Starmer les informó que los equipos de la coalición y funcionarios estadounidenses se reunirían en los próximos días para debatir las garantías de seguridad y «prepararse para el despliegue de una fuerza si cesan las hostilidades», declaró un portavoz de Downing Street.

Los líderes también debatieron cómo se podría ejercer mayor presión sobre Putin, incluso mediante sanciones, hasta que demostrara que estaba dispuesto a tomar medidas serias para poner fin a su invasión.

– Ginebra como sede –

Rusia, por su parte, ha advertido que cualquier solución debe proteger también sus propios intereses.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró a la televisión estatal que cualquier acuerdo debe garantizar los derechos de las personas de habla rusa que viven en Ucrania, argumento utilizado por Moscú para justificar su ofensiva.

Macron señaló al canal de noticias francés LCI que quería que la cumbre bilateral se celebrara en Ginebra, un lugar histórico para conversaciones de paz.

El canciller suizo, Ignazio Cassis, afirmó que su país ofrecería «inmunidad» al presidente ruso en caso de que acudiera «para una conferencia de paz», pese a la orden de detención internacional en su contra.

Macron y el canciller alemán, Friedrich Merz, han afirmado que la cumbre podría celebrarse en dos semanas.

La Casa Blanca declinó comentar un reporte del medio Politico de que Estados Unidos considera a Budapest como posible sitio de una reunión de Putin y Zelenski con Trump.

«Podría ser», respondió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Fox News cuando se le preguntó si la capital de Hungría podría ser la sede. «Primero tenemos que superar» la reunión entre Putin y Zelenski.

