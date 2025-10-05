The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Militares de Venezuela destruyen un campamento de minería ilegal en el sur del país

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 5 oct (EFE).- Militares de Venezuela destruyeron un campamento de minería ilegal en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), informó este domingo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

A través de Instagram, el jefe militar detalló que, en el operativo, la FANB encontró y quemó 600 litros de gasolina, 150 litros de diésel, una bomba de succión de agua, un generador eléctrico, 25 alfombras y otros materiales.

Hernández Lárez, quien no informó si en el operativo hubo detenidos, recordó que está prohibida «la construcción de viviendas y cualquier tipo de explotación minera a cielo abierto».

Estas acciones, añadió, forman parte de la ‘Operación Neblina’, que -según la FANB- se ha puesto en marcha en Amazonas «para proteger los espacios naturales», como «parques y monumentos nacionales, reservas forestales y de biosfera».

Según la ONG ambientalista Provita, la Amazonía venezolana -que comprende, además de Amazonas, los estados Bolívar y Delta Amacuro- alberga «gran biodiversidad» y es «rica en recursos naturales, culturales y minerales», donde, además, hay «alrededor de 2,3 millones de personas, incluida la población indígena más grande» del país.

A principios de septiembre, autoridades venezolanas detuvieron a tres hombres acusados de operar un campamento de minería ilegal en Amazonas, informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según VTV, efectivos militares incautaron en este operativo materiales utilizados para la extracción de recursos, entre ellos, 3.000 litros de gasolina, 15 motobombas, 800 metros de manguera de alta presión, 20 rollos de alfombra tipo tamiz y un detector de metales.EFE

rbc/gpv

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR