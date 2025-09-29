Millonarios cae en Medellín y complica su clasificación en la liga colombiana

Bogotá, 28 sep (EFE).- Atlético Nacional se quedó este fin de semana con el clásico del fútbol colombiano al derrotar 2-0 a Millonarios en la jornada 13 del Torneo Finalización, un triunfo que lo impulsa a la parte alta de la tabla mientras los azules siguen lejos de la zona de clasificación.

El equipo dirigido por Diego Arias, que atraviesa una etapa de transición tras la salida del argentino Javier Gandolfi, se impuso con los goles de William Tesillo y Jorman Campuzano en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El primer tiempo fue parejo y Millonarios incluso tuvo opciones claras, pero en la segunda parte Nacional sacó ventaja de los errores del rival: Tesillo abrió la cuenta tras un tiro de esquina y poco después Campuzano amplió la diferencia desde el punto penal. El local incluso celebró un tercer gol anulado por fuera de juego.

Con la victoria, los ‘verdolagas’ llegaron a 23 puntos y se ubican cuartos en la clasificación, cada vez más cerca de los cuadrangulares semifinales. Millonarios, en cambio, se estanca en el puesto 15 con 14 unidades y reduce sus posibilidades de avanzar.

En los otros duelos de la fecha, Fortaleza frenó el viernes al líder Atlético Bucaramanga con un empate que dejó a ambos en la cima con 24 puntos, igualados con Independiente Medellín, mientras Once Caldas venció 2-1 a Boyacá Chicó.

El sábado también ganaron Deportivo Pereira (2-0 al Unión Magdalena) y Deportes Tolima (2-1 al Independiente Medellín), en tanto que Alianza y Llaneros igualaron 1-1.

La jornada dominical dejó la victoria 3-1 de Águilas Doradas sobre Deportivo Cali, resultado que complica al conjunto vallecaucano en su aspiración de meterse entre los ocho.

América de Cali, por su parte, empató 1-1 en casa con Envigado tras dejar escapar la victoria en los minutos finales, mientras Independiente Santa Fe goleó 3-0 a La Equidad en El Campín y volvió a meterse en la pelea por la clasificación.

La jornada se cerró en Barranquilla con el triunfo 2-0 de Junior sobre Deportivo Pasto, gracias a los goles de Cristian Báez y José Enamorado, que consolidaron al equipo costeño como líder del campeonato, mientras el cuadro nariñense quedó en el fondo de la clasificación. EFE

