Ministerio de Defensa ruso anuncia que el alto al fuego entrará en vigor esta medianoche

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Moscú, 7 may (EFE).- El Ministerio de Defensa ruso anunció este jueves que el alto al fuego entrará en vigor esta medianoche hasta la medianoche que da paso al domingo.

«De conformidad con la decisión del Presidente de la Federación Rusa y Comandante Supremo en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Vladímir Putin, durante las celebraciones del 81.º aniversario de la victoria del pueblo soviético en la Gran Guerra Patria, desde la medianoche del 8 de mayo hasta el 10 de mayo, la parte rusa declarará un alto el fuego», informó el ministerio, citado por la agencia TASS.

Todas las agrupaciones militares del ejército ruso cesarán las hostilidades en el frente ucraniano, según asegura.

También cesarán los ataques con artillería, misiles y drones contra las bases ucranianas e instalaciones asociadas a la industria de Defensa.

Sin embargo, al mismo tiempo advirtieron que si las Fuerzas Armadas de Ucrania violan la tregua atacarán Kiev.

«Les recordamos también que si el régimen de Kiev intenta interrumpir la celebración del 81.º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria en Moscú, las Fuerzas Armadas rusas lanzarán un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev», añadieron.

Por ello, pidieron que el personal diplomático y la población civil abandonen la ciudad «de inmediato».

Por su parte, las delegaciones europeas en Kiev rechazaron dejar la ciudad y ceder ante las amenazas rusas.

A su vez, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, exigió que la tregua comenzara el miércoles. Sin embargo, Moscú ignoró las peticiones y golpeó territorio ucraniano con drones y misiles.EFE

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