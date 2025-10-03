Ministro eslovaco de Exteriores apoya la candidatura ucraniana a la UE pero no a la OTAN

2 minutos

Riga, 3 oct –(EFE).- El ministro de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár, declaró este viernes que su país apoya firmemente a Ucrania en su guerra contra una invasión rusa y respalda la adhesión a la UE, pero no a la OTAN.

“Quiero decir muy claramente que lo que hizo la Federación Rusa en 2022 con la invasión de Ucrania es absolutamente inaceptable, es una violación del derecho internacional, a la integridad territorial de Ucrania en sus fronteras reconocidas, y así es como Eslovenia habla clara y consistentemente”, dijo Blanár en una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Exteriores de Letonia, Baiba Braže.

En respuesta a las afirmaciones de que se estaban debilitando, si no rompiendo, las sanciones a la compra de petróleo y gas contra Rusia debido a su dependencia casi exclusiva de la energía rusa, Blanár destacó que Eslovaquia es un país sin litoral, sin recursos energéticos propios y sin puertos marítimos para entregas de petróleo o gas natural de fuentes distintas a Rusia.

“También pedimos a la Comisión Europea más empatía, que comprenda nuestra posición, porque somos un país sin salida al mar, no tenemos acceso a ninguna terminal para extraer gas o comprar petróleo crudo directamente”, afirmó.

Al mismo tiempo, Blanár destacó que su país había hecho importantes contribuciones a la seguridad energética de Ucrania, tanto suministrando electricidad cuando la red ucraniana resultó dañada como ayudando en el suministro de petróleo y productos derivados desde Rusia que seguían suministrándose a Ucrania o entregándose a otros lugares a través de oleoductos que pasaban por Ucrania.

“Pocas personas saben que ya hemos suministrado miles de gigavatios de electricidad a Ucrania y otros 67 gigavatios de la llamada electricidad urgente, debido a los frecuentes fallos en su red energética, porque un tercio de los ataques de la Federación Rusa se dirigen principalmente a las fuentes de energía en Ucrania”, dijo el ministro.

Respecto a la adhesión de su vecina Ucrania a la UE, Blanar declaró que «la República Eslovaca apoya a Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE, pero tenemos una opinión diferente a la de algunos de nuestros socios: no apoyaremos a Ucrania en su candidatura a la OTAN. En cuanto a la adhesión a la UE, es absolutamente crucial para nosotros, porque queremos tener un vecino estable y próspero».

Durante su visita de trabajo a Letonia, Blanár también visitó a las tropas eslovacas que sirven en el Grupo de Batalla Avanzado de la OTAN en la base militar de Ādaži, al norte de Riga. EFE

