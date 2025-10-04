The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ministro radical israelí amenaza a Netanyahu con dejar Gobierno si Hamás sigue existiendo

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono Itamar Ben Gvir, amenazó este sábado al primer ministro Benjamín Netanyahu de dejar su Gobierno si, de llegarse a un acuerdo con Hamás que liberara a todos los rehenes, este grupo islamista siguiera existiendo.

En un mensaje en su cuenta de X, Ben Gvir informó de su postura tras tener una reunión con Netanyahu junto al otro ministro radical del Ejecutivo israelí, Bezalel Smotrich, en vista de un posible acuerdo para poner fin a la ofensiva israelí en Gaza.

Ben Gvir indicó que informó a Netanyahu de que su partido, Fuerza Judía, dejará de formar parte del Gobierno si Hamás sigue existiendo tras una hipotética liberación de los rehenes israelíes, que de acuerdo al plan estadounidense aceptado por Israel y que quiere negociar Hamás se debería completar 72 horas después de la firma de un acuerdo de paz.

«No participaremos en una derrota nacional que será una vergüenza mundial y que se convertirá en una bomba de tiempo para la próxima masacre», afirma el ministro.

«No podemos aceptar -agrega- de ninguna manera un escenario en el que renazca la organización terrorista que causó el mayor desastre al Estado de Israel. No participaremos en esto de ninguna manera».

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también colono y presidente del partido Sionista Religioso, critica en un mensaje en su cuenta de la misma red que Netanyahu haya ordenado, tal y como publican varios medios israelíes, parar su ofensiva en la ciudad de Gaza mientras se negocia el acuerdo.

«La decisión del primer ministro de detener la ofensiva en Gaza y llevar a cabo negociaciones por primera vez sin estar bajo fuego es un grave error y una receta segura para que Hamás gane tiempo y erosione cada vez más la posición israelí», dice el ministro. EFE

mt/mb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR