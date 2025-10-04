Ministro radical israelí amenaza a Netanyahu con dejar Gobierno si Hamás sigue existiendo

Jerusalén, 4 oct (EFE).- El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultranacionalista y colono Itamar Ben Gvir, amenazó este sábado al primer ministro Benjamín Netanyahu de dejar su Gobierno si, de llegarse a un acuerdo con Hamás que liberara a todos los rehenes, este grupo islamista siguiera existiendo.

En un mensaje en su cuenta de X, Ben Gvir informó de su postura tras tener una reunión con Netanyahu junto al otro ministro radical del Ejecutivo israelí, Bezalel Smotrich, en vista de un posible acuerdo para poner fin a la ofensiva israelí en Gaza.

Ben Gvir indicó que informó a Netanyahu de que su partido, Fuerza Judía, dejará de formar parte del Gobierno si Hamás sigue existiendo tras una hipotética liberación de los rehenes israelíes, que de acuerdo al plan estadounidense aceptado por Israel y que quiere negociar Hamás se debería completar 72 horas después de la firma de un acuerdo de paz.

«No participaremos en una derrota nacional que será una vergüenza mundial y que se convertirá en una bomba de tiempo para la próxima masacre», afirma el ministro.

«No podemos aceptar -agrega- de ninguna manera un escenario en el que renazca la organización terrorista que causó el mayor desastre al Estado de Israel. No participaremos en esto de ninguna manera».

Por su parte, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, también colono y presidente del partido Sionista Religioso, critica en un mensaje en su cuenta de la misma red que Netanyahu haya ordenado, tal y como publican varios medios israelíes, parar su ofensiva en la ciudad de Gaza mientras se negocia el acuerdo.

«La decisión del primer ministro de detener la ofensiva en Gaza y llevar a cabo negociaciones por primera vez sin estar bajo fuego es un grave error y una receta segura para que Hamás gane tiempo y erosione cada vez más la posición israelí», dice el ministro. EFE

