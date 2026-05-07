Misión Electoral de la UE despliega 40 observadores en Colombia para los comicios de mayo

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Bogotá, 7 may (EFE).- A menos de un mes de las elecciones presidenciales colombianas que se celebrarán el 31 de mayo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) desplegó a 40 efectivos que seguirán de manera permanente la campaña y la organización de los comicios.

El jefe adjunto de la Misión, José Antonio de Gabriel, explicó este jueves a la prensa que las elecciones presidenciales representan un proceso técnicamente «más sencillo» que las legislativas, que se celebraron el pasado 8 de marzo, debido al menor número de candidatos y urnas, lo que permitirá una transmisión de resultados «más rápida».

Sin embargo, advirtió de que se trata de una contienda con una alta carga política, lo que podría aumentar la tensión en el ambiente electoral.

Destacó que, pese a los desafíos enfrentados en las elecciones legislativas, como cuestionamientos al sistema electoral, presencia de grupos armados y afectaciones climáticas, la democracia colombiana «volvió a demostrar su fortaleza» al garantizar unos comicios «tranquilos, organizados y con cobertura prácticamente en todo el territorio».

Sobre las preocupaciones por la influencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país, el jefe de la misión reconoció que este ha sido históricamente un factor de riesgo en las elecciones colombianas.

No obstante, expresó su confianza en las medidas implementadas por las autoridades para proteger el derecho al voto libre.

«A pesar de los riesgos de seguridad que se ciernen sobre cada proceso electoral, Colombia organiza, una y otra vez, elecciones en todo el territorio», destacó.

La Delegación de la Unión Europea en Colombia y las embajadas de sus Estados miembros presentes en el país llevarán a cabo este jueves y viernes una misión conjunta de consejeros políticos y de derechos humanos en Barrancabermeja, la principal ciudad del Magdalena Medio situada en el departamento de Santander (centro).

La visita dará seguimiento a la situación de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, e incidirá en el refuerzo de «las garantías de seguridad y las medidas de protección de la población civil».

El Magdalena Medio, un territorio que abarca 44 municipios de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cesar, Santander y otros departamentos, atraviesa una crisis humanitaria, con comunidades que enfrentan confinamientos, uso de minas antipersonales, ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones y graves restricciones de acceso a alimentos, salud y educación. EFE

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