Modi celebra el acuerdo en Gaza y dice que refleja «el firme liderazgo» de Netanyahu

Nueva Delhi, 9 oct (EFE).- El primer ministro de la India, Narendra Modi, celebró este jueves la primera fase del acuerdo de paz para Gaza entre Israel y Hamás, y consideró que refleja «el firme liderazgo» de su par israelí, Benjamín Netanyahu.

«Celebramos el acuerdo sobre la primera fase del plan de paz del presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump. Esto también refleja el firme liderazgo del primer ministro Netanyahu», dijo Modi en una publicación en su perfil oficial de la red social X.

El primer ministro indio añadió que espera que «la liberación de los rehenes y una mayor asistencia humanitaria al pueblo de Gaza les traigan alivio y allanen el camino hacia una paz duradera».

Israel y Hamás firmaron el miércoles la primera fase del acuerdo de paz para la Franja de Gaza, que incluye la liberación de rehenes y el repliegue de tropas israelíes, siguiendo el plan trazado por Donald Trump, quien anunció el acuerdo y planea viajar a la región.

Los primeros puntos del plan contemplan el cese de la ofensiva israelí sobre la Franja y la liberación, en un plazo de 72 horas, de todos los rehenes cautivos de Hamás -tanto vivos como muertos- a cambio de miles de presos palestinos.

Además, el acuerdo propone el desarme del grupo islamista, la retirada de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con la vista puesta en futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, un punto descartado por Netanyahu.

Más de 67.000 personas han muerto y otras 168.000 han resultado heridas, según el recuento de las autoridades sanitarias gazatíes, por los ataques israelíes contra Gaza desde que comenzó la guerra, tras los ataques de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, en los que murieron unas 1.200 personas y 250 fueron secuestradas.

La India, que reconoce al Estado palestino desde 1988, ha tratado de mantener un papel de equilibrio desde el inicio de la guerra, condenando los ataques de Hamás e insistiendo en la necesidad de proteger a la población civil palestina. Modi ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a una solución de dos estados como vía hacia una paz sostenible en la región. EFE

