Modi derriba el muro de Bengala y acaba con el mandato de la mujer más poderosa de India

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Nueva Delhi, 4 may (EFE).- El partido nacionalista hindú del primer ministro indio, Narendra Modi, logró este lunes una victoria histórica en las elecciones de Bengala Occidental al arrebatar el poder a Mamata Banerjee, la voz femenina más influyente de la oposición y símbolo de la resistencia federal frente al Gobierno central.

Según el escrutinio de la Comisión Electoral (ECI), el Bharatiya Janata Party (BJP) de Modi se encamina a una mayoría aplastante con 206 escaños, frente a los 81 obtenidos por el Trinamool Congress (TMC) de Banerjee.

El partido de «Didi» (hermana mayor), como es conocida popularmente, pierde así el control de un territorio se erigió como el bastión infranqueable que frenó la marea nacionalista hindú en el país.

Banerjee es una figura atípica forjada en la lucha callejera que en 2011 hizo historia al terminar con décadas de régimen comunista en la región. Abogada, poeta y pintora, se consolidó como la líder regional más crítica con Modi, representando un contrapunto de liderazgo secular frente al proyecto centralizador de Nueva Delhi.

La mandataria ha rechazado por ahora los resultados y denunciado una supuesta estrategia del BJP para hundir la moral de sus apoderados. «Esperad a que caiga el sol, la tendencia cambiará», aseguró en un mensaje difundido en la red social X.

Esta victoria en Calcuta despeja el camino para que Modi unifique bajo su color político el este de la India, sumándose a la consolidación de su tercer mandato en Assam. El mapa político indio vive este lunes un terremoto que incluye la caída del último bastión comunista en Kerala y la irrupción de la estrella de cine Joseph Vijay en Tamil Nadu.

La derrota de Banerjee supone la desaparición de la mujer con mayor peso político en la oposición estatal. Con el control de Bengala Occidental, el primer ministro logra cohesionar algunos de los estados más poblados del país.

En el noreste, el BJP consolida su tercer mandato consecutivo en Assam, mientras que en el sur el mapa político vive terremotos similares con la caída del último bastión del comunismo en Kerala y la desaparición de grandes fuerzas políticas de la izquierda en la India.

En Tamil Nadu se ha producido el cambio más inesperado con la irrupción de la nueva formación TVK, liderada por la popular figura del cine local Joseph Vijay, que ha desplazado abruptamente a las fuerzas tradicionales. EFE

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