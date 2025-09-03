Montserrat exige que los policías sean considerados «profesión de riesgo»

2 minutos

Bruselas, 3 sep (EFE).-La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, exigió este miércoles que la profesión de policía sea considerada de «riesgo» en toda la Unión Europea y que los ataques sufridos por los cuerpos de seguridad del Estado adquieran el estatus de eurodelitos, como modo de incrementar el «principio de autoridad» y aumentar la cooperación internacional en la persecución de estos crímenes, para terminar con la impunidad.

Montserrat ha planteado esta exigencia antes de la celebración de una cumbre dedicada a este tema organizada por el Partido Popular Europeo y presidida por el líder europeo del PPE Manfred Weber, además de contar con la presencia del Comisario de Interior Magnus Brunner y representantes de organizaciones policiales.

«Si reconocemos esta profesión como de riesgo y como eurodelito los ataques a los policías estaremos intrínsecamente defendiendo el principio de autoridad que es un pilar básico de nuestro Estado de derecho», explicó Montserrat quien lamentó el incremento de los ataques y recordó el caso de los guardias civiles españoles asesinados en Barbate (Cádiz) por narcotraficantes.

Montserrat se felicitó de que el PPE europeo haya hecho suya esta propuesta de la delegación española tras una reivindicación realizada por parte de un sindicato policial español en la comisión de peticiones de la Eurocámara.

Dentro del reconocimiento como eurodelito, Montserrat aseguró que uno de los primeros pasos debe ser registrar este tipo de agresiones sufridas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, ya que ahora mismo no existen bases de datos específicas.

Tomás Tomé, vicepresidente del PPE, subrayó que el incremento de los delitos de bandas en la UE supone «una epidemia» y que el 70% de las redes criminales están activas en más de tres Estados miembros, lo que urge a aumentar la cooperación y una «fuerte respuesta europea».

El presidente de los populares, Manfred Weber, recordó que aunque la seguridad es una competencia nacional se pueden tomar medidas a nivel europeo. EFE

ma