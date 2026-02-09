Moscú aumenta su PIB un 28 % desde 2019, según el alcalde de la capital de Rusia

2 minutos

Moscú, 9 feb (EFE).- El alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, rindió este lunes cuentas ante el presidente ruso, Vladímir Putin, a quien le aseguró que el producto interior bruto de Moscú creció un 28 % desde 2019.

«Espero que crezcamos este año más del 2 % (…) y, desde 2019, lo hemos incrementado un 28 %», señaló Sobianin ante el mandatario ruso en un encuentro emitido por la televisión estatal.

Sobianin, originario de la región siberiana de Tiumén, se mostró positivo en cuanto a los resultados económicos de Moscú, a excepción de la época afectada por el coronavirus, «por lo demás, la tendencia es mayoritariamente positiva», dijo.

«Siguiendo sus instrucciones, apoyamos el desarrollo de la producción y la industria de alta tecnología, por lo que estamos cumpliendo nuestro objetivo de lograr la independencia tecnológica de la economía», añadió.

En esta línea, según Sobianin, de 67 años, las inversiones crecieron un 60 %.

En general, en 16 años, el gestor de la mayor ciudad europea, de alrededor de 12 millones de habitantes, comunicó que la capacidad industrial de la capital rusa creció de 10 millones de metros cuadrados a 13 millones, «esperamos prácticamente duplicar esa cantidad en los próximos años, para 2032», declaró.

Sin embargo, lamentó que actualmente «la dinámica no es la misma que en años anteriores».

El jefe de Estado, por su parte, destacó los esfuerzos de las autoridades moscovitas por reindustrializar la región.

El funcionario municipal también informó a Putin acerca de los avances en las infraestructuras residenciales, de transporte, sanidad y educación, también del sector farmacéutico.

Además, Sobianin comunicó que siguen participando en la reconstrucción de las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk, anexionadas por Rusia en 2022.

«No nos hemos olvidado de nuestras ciudades hermanas. Seguimos trabajando con Donetsk y Lugansk, ayudando a reconstruir y reparar líneas de servicios públicos», explicó.

Expertos independientes señalan que el círculo de influencia del alcalde de Moscú trabaja y se lucra activamente a través del mercado de la construcción en los territorios ocupados en Ucrania por el ejército ruso.EFE

mos/cg