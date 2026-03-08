Motagua líder momentáneo en Honduras al vencer a Choloma en inicio de la décima jornada

2 minutos

Tegucigalpa, 7 mar (EFE).- Motagua asumió este sábado el liderato momentáneo del torneo hondureño Clausura al vencer por 3-1 al Choloma en el inicio de la décima jornada, en la que Olancho derrotó por 2-1 al Platense.

De visita, Motagua, que tiene el español Javier López en el banquillo, abrió el marcador al minuto 3 con un gol del brasileño Rodrigo de Olivera.

Choloma empató de penalti al 33′ por medio de Enrique Borja, pero el argentino Rodrigo ‘Droopy’ Gómez volvió a adelantar al Motagua al 58′, también desde los once pasos.

El tercer tanto de las ‘Águilas’ del Motagua llegó al minuto 79 con un remate de Carlos ‘Zapatilla’ Mejía.

Ahora Motagua llega a 19 puntos, uno más que Real España, del costarricense Jeaustin Campos, que era el líder y el domingo pondrá en juego su invicto en el clásico frente al Olimpia.

En otro partido de la jornada sabatina, Olancho se impuso por 2-1 al Platense, que ocupa la novena posición de la tabla con ocho puntos.

Olancho, que dirige el técnico colombiano Jhon Jairo López y que jugó de local, se adelantó al minuto 42 por medio de Henry “Cachita” Gómez y se fue al descanso con ventaja de 1-0 en un partido de ida y vuelta.

En el segundo tiempo, Platense reaccionó y empató al 830 con anotación de Manuel Salinas, pero Clayvin Zúniga marcó al 87′ el gol del triunfo para Olancho.

Con el triunfo, Olancho llegó a 12 unidades y escaló al tercer lugar de la competición.

La jornada cerrará el domingo con los juegos Victoria-Génesis, el clásico nacional Olimpia-Real España y Universidad Pedagógica-Juticalpa.

El Olimpia, último campeón y dirigido por el uruguayo Eduardo Espinel, buscará recuperar posiciones tras caer a la quinta casilla, mientras que Real España intentará retomar el liderato. EFE

ac/laa