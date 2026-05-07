MSF: la sanidad en el este de RDC, al borde del colapso por el conflicto y falta de fondos

3 minutos

Nairobi, 7 may (EFE).- La sanidad en el este de la República Democrática del Congo (RDC) está «al borde del colapso» por el conflicto, el recorte de fondos internacionales que afectó a cientos de centros sanitarios y la retirada progresiva de organizaciones humanitarias, advirtió este jueves Médicos Sin Fronteras (MSF).

Según su comunicado, la suspensión de la financiación del Banco Mundial -a través del Programa Multisectorial de Nutrición y Salud (PMNS)- ha dejado a más de 500 centros de salud de la provincia de Kivu del Sur en una situación crítica, impactando especialmente a mujeres embarazadas y recién nacidos.

«Los programas nacionales de salud para luchar contra la malaria, la tuberculosis, el VIH, la desnutrición y la vacunación ya no funcionan de manera efectiva en muchas zonas debido a las limitaciones de seguridad y logísticas y a la retirada de financiación», añadió la organización.

El Hospital General de Referencia (HGR) en Minova, ciudad estratégica de Kivu del Sur gravemente afectada por el recrudecimiento del conflicto con el grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), ha empezado a cobrar hasta 100 dólares (unos 84 euros) por una cesárea y 50 dólares por la atención a un recién nacido.

«Algunas mujeres permanecen hospitalizadas durante días o semanas sin poder pagar, mientras que otras simplemente renuncian a la atención, recurriendo a partos de alto riesgo en sus casas», indicó MSF.

Muchas de quienes no pueden pagar recorren decenas de kilómetros para llegar a hospitales de atención gratuita como el de Numbi, que cuenta con apoyo de la ONG pero funciona con una tasa de ocupación en maternidad que superaba el 217 % a principios de 2026.

Ante esta situación, la organización se ha visto obligada a mantener su apoyo al HGR de Minova para evitar una interrupción brusca de la atención, tras retomar este marzo las actividades de maternidad y neonatología.

«Sin un relevo operativo y financiación rápida, los servicios esenciales de salud corren el riesgo de colapsar, con consecuencias directas sobre la mortalidad materna e infantil en todo Kivu del Sur», advirtió el coordinador general de MSF en Kivu del Sur, Issa Moussa.

MSF urgió a los donantes a reconsiderar su salida de Kivu del Sur y a las partes en conflicto para que garanticen un acceso humanitario seguro en una región golpeada también por epidemias de sarampión, cólera y mpox, además de altos niveles de violencia sexual.

El conflicto del este congoleño se agravó a finales de enero de 2025, cuando el M23 -que tiene apoyo de la vecina Ruanda- tomó el control de Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte; y, semanas después, de Bukavu, capital de la vecina Kivu del Sur, tras combates con el Ejército congoleño.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por los rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

aam/pa/mgr