MSF reduce su personal en el este de Chad por las incursiones de paramilitares sudaneses

2 minutos

Nairobi, 24 feb (EFE).- Médicos Sin Fronteras (MSF) informó este martes de que redujo su personal en la ciudad chadiana de Tiné (este), como consecuencia de los últimos enfrentamientos entre el Ejército de Chad y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en esta población fronteriza.

«Tras el deterioro de la situación de seguridad tuvimos que reducir el número de nuestro personal en Tiné. La comunidad fronteriza ha sido objeto de repetidos ataques y desplazamientos», afirmó MSF en su cuenta de la red social X.

La ONG también señaló que el Hospital de Tiné, unos de los centros donde trabajan sus equipos en Chad, tuvo que ser cerrado debido a su proximidad con la frontera entre ambos países, y que tuvieron que trasladar sus actividades a un «nuevo hospital vacío».

Asimismo, pidió proteger al personal sanitario y a los pacientes, en medio de una tensa situación regional.

Después de los combates que se produjeron entre el sábado y el domingo, al menos 40 pacientes llegaron a sus instalaciones, que cuentan con ocho camas de estabilización y sirven para apoyar la respuesta de las autoridades.

En estos enfrentamientos, al menos diez soldados chadianos fallecieron en Tiné en enfrentamientos con las FAR, mientras que este lunes de madrugada murieron otros nueve soldados de Chad y 18 paramilitares sudaneses, tras lo que el Gobierno chadiano anunció el cierre de la frontera con Sudán «hasta nuevo aviso».

Además de los combates que se dan entre el Ejército de Chad y las FAR, la región ha sido un escenario de frecuentes enfrentamientos entre pastores chadianos y bandidos sudaneses que les roban el ganado.

Desde el inicio de la guerra entre las FAR y el Ejército de Sudán en abril de 2023, más de 900.000 sudaneses han cruzado la frontera y han llegado al este de Chad, que tiene dificultades para atenderlos en un contexto marcado por los recortes en la ayuda internacional.

La guerra ha provocado la muerte de decenas de miles de personas -algunas estimaciones sitúan la cifra en más de 150.000- y ha obligado a más de 13 millones a abandonar sus hogares, lo que ha hecho que sea considerada como la peor crisis humanitaria actual del planeta. EFE

pmc/pa/jgb