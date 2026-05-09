The Swiss voice in the world since 1935

Muere a los 64 años el exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 8 may (EFE).- El exvicepresidente colombiano Germán Vargas Lleras (2014-2017), una de las figuras prominentes de la derecha del país, murió este viernes a los 64 años de edad, informaron fuentes de su entorno y el presidente Gustavo Petro.

«Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca. Le envío a su familia mi sentido pésame», manifestó Petro en su cueta de X. EFE

joc/rrt

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR