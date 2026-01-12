Muere a los 78 años el historiador, sociólogo y periodista peruano Nelson Manrique

2 minutos

Lima, 12 ene (EFE).- El historiador, sociólogo y periodista peruano Nelson Manrique, uno de los investigadores sociales más destacados de su país en las últimas décadas, murió a los 78 años de edad, informaron este lunes fuentes oficiales.

«Lamentamos el fallecimiento de Nelson Manrique Gálvez, destacado intelectual e investigador cuya obra y reflexión crítica contribuyeron de manera significativa al pensamiento y la cultura peruana», señaló el Ministerio de Cultura en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El Ministerio aseguró que «su mirada comprometida con la historia, la memoria y la comprensión» de la sociedad peruana «deja una huella profunda en el debate cultural del país».

«Enviamos nuestras condolencias a su familia, amistades, colegas y a todas las personas que hoy reconocen y valoran su legado», concluyó.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) también lamentó en la red social X el fallecimiento de Manrique y recordó que fue profesor principal de sociología de su Departamento Académico de Ciencias Sociales.

Manrique, quien nació en 1947 en la ciudad centro andina de Huancayo, estudió en la Universidad Agraria de La Molina y en la PUCP, así como en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París.

Además de haber publicado libros como ‘El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú 1980-1996’, ‘La piel y la pluma: escritos sobre literatura, etnicidad y racismo’ y ‘Campesinado y nación. Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile’, ganó en 1991 una beca Guggenheim de investigación y fue habitual colaborador en medios locales. EFE

