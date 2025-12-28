Muere la actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años

2 minutos

(Actualiza con lugar de fallecimiento y reacciones políticas)

París, 28 dic (EFE).- La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo la fundación que lleva su nombre en las redes sociales.

La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras el fallecimiento de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

La agencia pública francesa AFP detalló que el deceso sucedió en la residencia de Bardot en La Madrague, en Saint-Tropez (Costa Azul francesa), por causas que no fueron reveladas de momento.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Quedó para los anales el single ‘J’ai t’aime… moi, non plus’, grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y ‘enfant terrible’ de ‘la chanson française’ Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres.

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.

La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró que Bardot encarnaba «una vida de libertad» que aportó «un brillo universal a Francia».

«Sus películas, su voz, su gloria deslumbrante, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro convertido en Marianne; Brigitte Bardot encarnaba una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Ella nos conmovía. Lloramos a una leyenda del siglo», dijo Macron en ‘X’.

Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa con la Bardot se mostraba próxima ideológicamente, mostró su «pesar inmenso» por el fallecimiento de la actriz y consideró que fue una personalidad «extraordinariamente francesa». EFE

atc/mr