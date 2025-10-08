Muere profesor tras ataque con un vidrio presuntamente por parte de estudiante en Ecuador

2 minutos

Quito, 8 oct (EFE).- Un profesor de 30 años falleció la madrugada de este miércoles en una casa de salud en la que fue ingresado tras ser presuntamente atacado con un fragmento de vidrio por parte de un estudiante, de 16 años, en la provincia ecuatoriana de Manabí, informó este miércoles la prensa local.

Según testigos, el hecho ocurrió la mañana del martes en una unidad educativa de la ciudadela La Aurora, en la ciudad de Manta, y, de acuerdo con el primer informe de las autoridades, el docente aparentemente intentó intervenir en un altercado.

El incidente habría comenzado cuando el estudiante supuestamente intentó agredir a una docente.

Miguel Ángel C., del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), habría intervenido para protegerla, según la prensa local.

Testigos relataron que el adolescente rompió un cuadro informativo y aparentemente utilizó un pedazo de vidrio para herir al psicólogo y docente, relató la televisión Teleamazonas.

Tras el hecho, la Policía Nacional ejecutó un operativo en los alrededores del plantel y en el domicilio del presunto agresor donde halló prendas con manchas de sangre, según el reporte policial citado por el canal de televisión.

«El fragmento de vidrio utilizado en el ataque lo encontraron en el colegio. La Policía lo levantó como evidencia dentro de la cadena de custodia», apuntó antes de señalar que las autoridades continúan buscando al estudiante.

El Ministerio de Educación activó los protocolos del Plan de Seguridad Educativa Zonal en coordinación con la Policía Nacional para garantizar la atención médica oportuna y el resguardo integral de la comunidad.

También se coordinaron acciones con la Fiscalía y autoridades locales. EFE

sm/cpy