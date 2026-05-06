Muere Ted Turner, pionero de la televisión de noticias 24 horas y «alma» de CNN

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Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN, murió a los 87 años, informó la empresa el miércoles.

El magnate de los medios de comunicación había revelado en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del parkinson y el alzhéimer.

Líder empresarial, filántropo y ecologista, será recordado sobre todo por remodelar la industria televisiva a finales del siglo XX.

El presidente estadounidense, Donald Trump, usual crítico de las coberturas de CNN, lo despidió como «uno de los grandes de todos los tiempos», «uno de los grandes de la historia de la televisión» y «un amigo mío».

«¡Siempre que lo necesitaba, él estaba allí, siempre dispuesto a luchar por una buena causa!», escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Nacido en Cincinnati, Ohio, en noviembre de 1938, Robert Edward «Ted» Turner III asistió a un internado militar en Tennessee y luego a la Universidad Brown, pero fue expulsado antes de graduarse.

Tras tomar las riendas de la empresa de publicidad que había dejado su padre, que se suicidó, se adentró en el mundo de la televisión en 1970 al comprar un canal en Atlanta, Georgia.

Diez años más tarde, este se había convertido en el pilar de su red nacional, Turner Broadcasting System, cuyos beneficios le permitieron lanzar la Cable News Network (CNN).

Primer canal de noticias las 24 horas del día, CNN se impuso progresivamente en Estados Unidos y luego a escala internacional.

Su proyección se manifestó especialmente durante la primera guerra del Golfo (1990-1991), gracias a una extensa cobertura en directo por tecnología satelital.

– «Un gigante» –

«Ted es un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer su influencia en nuestras vidas y en el mundo. Fue y siempre será el alma de CNN», declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de la cadena.

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundada por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, MSNBC, muchos otros en todo el mundo.

Turner, cuya otra pasión era el deporte, también fue propietario del equipo de béisbol Atlanta Braves, así como de los equipos de básquetbol Atlanta Hawks y de hockey sobre hielo Atlanta Thrashers. Además, ganó la Copa América de vela en 1977 como patrón del yate estadounidense Courageous.

Un incidente marítimo reforzó su rivalidad con Murdoch en 1983, cuando un yate patrocinado por este último chocó con el de Turner durante la regata Sídney-Hobart, provocando el naufragio de su goleta.

– Defensor del medio ambiente –

Designado hombre del año por la revista Time en 1991, ese mismo año se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó sus problemas conyugales a la conversión de ella al cristianismo.

Más allá de los negocios y el deporte, Turner era conocido por sus compromisos benéficos y medioambientales.

En 1998, donó 1.000 millones de dólares a la ONU para crear la Fundación de las Naciones Unidas, enfocada en el cambio climático, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud.

También creó en 1997 un fondo para la protección de especies amenazadas como las tortugas Gopherus, las mariposas monarca y las ranas leopardo, en cooperación con terratenientes.

En 2015 lanzó Ted Turner Reserves, una iniciativa de ecoturismo que permite visitar sus propiedades en Nuevo México y conocer proyectos de conservación.

Su muerte se produce en el momento en que CNN está a punto de pasar a estar bajo el control de la familia Ellison, considerada cercana a Trump, lo que genera interrogantes sobre su independencia editorial.

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