Muere un civil en una región fronteriza rusa por el ataque de un dron ucraniano

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Moscú, 5 may (EFE).- Un civil ruso murió este martes -el segundo de la jornada- a causa del ataque de un dron ucraniano de corto alcance en la región fronteriza rusa de Bélgorod, denunció el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

«Otra pérdida irreparable… En las cercanías de la localidad de Láptevka del distrito Rakitianski, un tractor que trabajaba en el campo fue atacado por un dron FPV. El conductor murió. Falleció en el lugar de los hechos por las heridas recibidas», escribió en Telegram.

Gladkov expresó sus sinceras condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

Horas antes el gobernador informó de la muerte de una mujer por la explosión de un dron junto a su casa.

La región fronteriza rusa de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

Solo la semana pasada en Bélgorod fallecieron casi diez personas en distintos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El número de los fallecidos en la región de Bélgorod desde el inicio de 2026 se sitúa en unas 70 personas.EFE

mos/psh