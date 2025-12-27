Muere un hombre en Rusia a causa de ataque con dron ucraniano

Moscú, 27 dic (EFE).- Un hombre murió este sábado a causa de un ataque con un dron ucraniano que lanzó explosivos en la región rusa de Kursk.

«El enemigo llevó a cabo un ataque cobarde, arrojando explosivos (desde un dron) en el patio de un edificio residencial en la aldea de Urusy. Un hombre murió», informó a través de Telegram el gobernador regional, Alexandr Jinshtéin.

Urusy, en la región de Kursk, se encuentra a tan solo 5 kilómetros de la frontera ucraniana.

Las autoridades rusas no aclararon si se trataba de un civil o de un militar.

Aunque a primera hora de la mañana el Ministerio de Defensa informó de tan solo siete drones derribados en dos regiones del sur de Rusia, uno de los de menor intensidad del año, las autoridades locales comunicaron numerosos ataques en las últimas horas.

De este modo, entre las 13:00 y 15:00 (hora Moscú) los sistemas de defensa antiaérea destruyeron 36 drones ucranianos sobrevolando la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania.

En la jornada de ayer, las autoridades rusas informaron que abatieron un total de 77 drones ucranianos.EFE

