Mueren 13 presos en una cárcel de Ecuador marcada por matanzas recientes

Trece presos murieron el domingo en una cárcel del suroeste de Ecuador que ha sido escenario de matanzas recientes y suma 44 fallecidos en casi un mes, informó el lunes el organismo estatal a cargo de las prisiones (SNAI).

Las muertes, cuyas causas están siendo investigadas, ocurrieron en la penitenciaría de la ciudad costera de Machala. «Se están haciendo las autopsias y procedimientos de rutina para determinar las causas oficiales», señaló la entidad en un mensaje enviado a periodistas.

En la misma cárcel fueron asesinados hace casi un mes 31 presos, varios por asfixia, mientras que a finales de setiembre otro ataque entre reclusos causó 14 muertes, incluida la de un guardia penitenciario.

El SNAI indicó que los cuerpos fueron hallados el domingo durante una inspección de la policía tras una «detonación de un artefacto explosivo en los exteriores» de la cárcel.

Las masacres son frecuentes en las cárceles de Ecuador, que en los últimos años se han convertido en centros de operaciones y de enfrentamientos entre bandas del narcotráfico.

Según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 663 presos han muerto en «hechos violentos» al interior de las cárceles desde 2020.

