Mueren cuatro mineros por el derrumbe de una mina de oro en Kenia

Nairobi, 3 oct (EFE).- Al menos cuatro mineros, incluido un menor, murieron por el derrumbe de un pozo en una mina de oro en el oeste de Kenia, informó la Policía en un informe que publicaron este viernes medios locales.

El accidente ocurrió este jueves en la zona de Kambi Karai, en el condado de West Pokot, donde un número indeterminado de mineros logró escapar ileso de la tragedia.

Las cuatro víctimas mortales -identificadas como Silas Losenya, de 22 años; Jacob Tsangana, de 30; Morio Akotopuo, de 35; y Lopoghon Lopakar, de 14- fueron enterrados vivos tras el derrumbe de la mina, según la Policía y testigos.

La zona cuenta con yacimientos de oro y muchos lugareños se aventuran a escavar allí para ganarse la vida.

El pasado junio, otras cuatro personas fallecieron y varias resultaron heridas tras desplomarse una mina de oro en el condado de Pokot Oeste, en la aldea de Karon.

Ese accidente reabrió el debate sobre la seguridad de la minería artesanal en la región, donde líderes locales reclaman la suspensión de estas actividades al denunciar explotación por parte de extranjeros, degradación ambiental y crecientes conflictos entre clanes por el control de los yacimientos.

«Nos oponemos firmemente a la minería comercial ilegal en Pokot Oeste. Estas operaciones, impulsadas por la codicia y realizadas sin respeto por la seguridad ni la normativa, siguen poniendo vidas en peligro y explotando nuestras tierras y a nuestra gente», denunció Peter Lochakapong, un diputado del condado. EFE

