Mueren dos pilotos tras aterrizaje de emergencia de un An-2 en Siberia

Moscú, 3 oct (EFE).- Dos pilotos de un avión biplano An-2 murieron este viernes en la región de Krasnoyarsk, Siberia, tras un aterrizaje de emergencia de la aeronave, informaron fuentes oficiales.

«Según la información disponible, los dos pilotos a bordo fallecieron y la aeronave quedó destruida», informó el Comité Interestatal de Aviación (IAC) en un comunicado.

Previamente, las autoridades de transporte habían informado de una persona muerta en el accidente del avión de transporte ligero.

El Comité de Instrucción ruso ha incoado una causa penal para aclarar los detalles de lo sucedido.

Según los investigadores, el accidente pudo estar relacionado con un fallo humano.

El primer An-2, también conocido como Annushka, fue construido por la empresa de aviación Antónov hace más de 75 años y desde entonces cobró gran popularidad con más de 18.000 unidades ensambladas en distintos países.EFE

mos/pdp

