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Mueren dos policías en un ataque a tiros a un peaje en el centro de Colombia

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Bogotá, 16 mar (EFE).- Dos policías de tránsito, un hombre y una mujer, fueron asesinados este lunes en un peaje entre los municipios de Girardot y Nariño, en el departamento colombiano de Cundinamarca (centro), informó el director de esa institución, general William Rincón.

Los uniformados muertos son la subintendente Diana Carolina García, de 42 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza, de 36, quienes «fueron vilmente atacados mientras cumplían su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo», expresó Rincón en X.

Según las autoridades, dos hombres pararon su vehículo en el peaje, bajaron y dispararon en repetidas ocasiones contra los policías.

Uno de los policías murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital en Girardot, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

«La reacción inmediata de nuestras unidades, permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, presuntos responsables de este cobarde hecho, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes», agregó el director de la Policía. EFE

pc/joc/lss

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