Muestra de flores más importante de América arranca en Bogotá con más de 1.500 compradores

Bogotá, 1 oct (EFE).- Proflora, la muestra comercial de flores más importante de América, comenzó este miércoles en Bogotá con unos 300 expositores, en un «encuentro mundial» que contará con «más de 1.500 compradores nacionales e internacionales».

La feria busca promover encuentros entre productores y compradores «para que conversen y hagan negocios», explicó a EFE el presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Augusto Solano.

El evento, que se celebrará entre este miércoles y el viernes, reúne a doce de las principales asociaciones florales del mundo e incluye un concurso de variedades en el que los productores presentan nuevas especies, lo que permite mostrar las propuestas que emergen en Colombia.

Una de las participantes del evento es la gerente del cultivo Flowers RYG, Yanneth Gómez, quien explicó a EFE que asiste «para afianzar citas con clientes ya existentes, conseguir nuevos, mirar qué es lo último que hay en variedades y colores en el mercado y qué tendencias están de moda en el mundo de las flores».

Igualmente, hay un segmento de pequeños productores que, según Asocolflores, «han trabajado en fortalecer las competencias técnicas a través de jornadas de formación en buenas prácticas agrícolas» y «tienen la posibilidad de participar» en el evento.

Entre esos productores figura Martín Arismendy, director de la empresa Borja Flowers S.A.S, quien cultiva flores en el departamento de Antioquia (noroeste) y explicó a EFE que los pequeños productores se enfrentan a retos climáticos como «la granizada, que es la lluvia solidificada en hielo y daña los cultivos», por lo que «se requieren inversiones fuertes».

«Para nosotros es muy importante esta plataforma de negocios para que se visualice lo que hacemos. Además, somos productores directos, lo que estamos buscando es llegar de una manera más formal y directa al consumidor final», añadió Arismendy.

Colombia, segundo exportador mundial de flores

Colombia «llega con sus flores a más de cien países», aunque el 80 % de las exportaciones son a Estados Unidos, indicó el presidente de presidente de Asocolflores.

Actualmente, el país andino es el segundo mayor exportador de flores del mundo y en 2024 comercializó cerca de 332.000 toneladas, estimadas en más de 2.340 millones de dólares.

Solano destacó «los claveles, los crisantemos y las astromelias» como las flores colombianas que más se venden, aunque indicó que la fortaleza del país está en «la variedad que ofrece», ya que exporta «sesenta especies y 1.400 variedades comerciales».

El Día de la Madre, «que se celebra en la mayoría de países en el mundo en la misma fecha», y San Valentín «representan aproximadamente el 30 % de los negocios del año».

Sin embargo, Roberto Suárez, agente de ventas de Circasia & Vuelven, que cultiva sesenta hectáreas de rosa de 72 variedades, afirmó a EFE que la compañía envía su producción a veintiséis países para «diferentes fiestas alrededor del mundo», entre ellas, el Día de Todos los Santos o el Día de San Jordi.

Por su parte, el gerente de Flores Serrezuela, Ricardo Samper, manifestó que su compañía produce principalmente «claveles, mini claveles y rosas» que exporta principalmente a Europa, EE.UU. y Japón, donde existe «una cultura de consumo muy arraigada» y asociada a «temas religiosos». EFE

