Musk se suma a campaña en redes contra Netflix

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El propietario de Tesla, entre otras compañías, Elon Musk, se sumó a la campaña iniciada por la cuenta conservadora Libs of TikTok contra Netflix por sus políticas de diversidad e instó a los usuarios del servicio de streaming a cancelar su suscripción.

El blanco de la campaña es la serie «Dead End: Paranormal Park», cuyo creador, Hamish Steele, fue acusado de hacer comentarios supuestamente irrespetuosos sobre el Charlie Kirk, activista ultrconservador y cercano a Donald Trump asesinado el 10 de septiembre.

Las acciones de Netflix cayeron un 2% el miércoles, y el jueves registraba otra caída del 2% en Wall Street. 

«¡Cancelen Netflix!», escribió Musk en una publicación en su red social X, citando una publicación de Libs of TikTok. 

Esa publicación incluía capturas de pantalla de un informe de Netflix que celebraba haber aumentado el número de directores y actores protagonistas no blancos en sus programas. 

En un posteo posterior, Musk instó a sus seguidores a «cancelar Netflix por el bien de sus hijos».  

Musk, la persona más rica del mundo, tiene una conexión personal con la temática transgénero. 

Su hija mayor, Vivian Jenna Wilson, se declaró públicamente transgénero en 2022 y cambió legalmente su nombre e identidad de género. 

El magnate afirmó que su hija fue «destruida» por la «ideología progresista» que se le inculcó en una escuela de elite de California.

arp/iv/bjt/dg/dga

