Musulmanes británicos condenan el «atroz» y «cobarde» ataque en una sinagoga en Manchester

2 minutos

Londres, 2 oct (EFE).- La comunidad musulmana en el Reino Unido expresó este jueves su condena ante el presunto atentado terrorista ocurrido en una sinagoga en Manchester, que ha dejado dos muertos y al menos tres heridos de gravedad.

En un comunicado, la Fundación de Musulmanes Británicos describió el ataque como «despreciable» y «cobarde» y reiteró su respaldo a la comunidad judía.

Dos personas murieron este jueves y al menos tres están heridas de gravedad después de que un hombre fuera apuñalado y un coche arrollara a transeúntes en el exterior de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, al norte de Manchester (noroeste de Inglaterra), especialmente concurrida por ser Yom Kippur, la celebración más sagrada del calendario judío.

«El ataque de esta mañana en Manchester es impactante y absolutamente repugnante. Y cometer estos actos durante el Yom Kippur es enfermizo. Estamos completamente entristecidos por las pérdidas de vidas humanas y mandamos nuestros mejores deseos a todos aquellos afectados», dijo la directora ejecutiva del ‘British Muslim Trust’, Akeela Ahmed.

Esta organización, que se dedica a monitorizar los incidentes de odio antimusulmán en el Reino Unido, subrayó que nadie debería poder «explotar la violencia para profundizar la división».

El alcalde de Manchester, Andy Burnham, dijo que cree que el supuesto asesino está muerto por disparos de los agentes y precisó que la víctima apuñalada parece ser el guarda de seguridad del templo.

Una fuente de la Policía del Gran Manchester señaló que el estado del presunto autor aún no puede confirmarse oficialmente porque «lleva objetos sospechosos en su cuerpo» que investigan los expertos en desactivación de bombas.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que hará todo lo posible para «mantener segura a la comunidad judía», antes de regresar a territorio británico desde Copenhague, donde asistía a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE). EFE

