Nacional estira su ventaja en la tabla Anual

Este contenido fue publicado en
Montevideo, 4 oct (EFE).- Nacional ganó este sábado por 2-1 en el Gran Parque Central a Cerro Largo y alcanzó el segundo puesto en la clasificación del Torneo Clausura uruguayo, y de paso estiró su ventaja como líder de la tabla Anual, ahora con 72 puntos, 7 más que Peñarol.

El conjunto Tricolor no las tuvo todas consigo hoy, pues en el minuto 29 perdió por lesión al delantero Nicolás ‘Diente’ López, quien venía recuperándose de un esguince.

El entrenador Pablo Peirano lo sustituyó por el nigeriano Christian Ebere, quien marcó el primero tras recibir una asistencia de Nicolás Lodeiro en el minuto 44.

El conjunto Arachán dejó todo igual en el minuto 57′ a través de Franco Andrés Rossi, que cazó un rebote defectuoso de la defensa tricolor.

Pero poco duró la alegría para lo visitantes. En el minuto 61 Maximiliano Gómez inclinó de nuevo la balanza y aseguró los 3 puntos para Nacional.

Nacional es segundo de la clasificación del torneo Clausura con 20 puntos en 10 partidos y, aunque Peñarol tiene pendiente su compromiso de este domingo con Danubio, conservará su liderato por tener 22 enteros en 9 salidas. EFE

