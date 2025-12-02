Nasralla supera a Asfura tras reanudarse el conteo preliminar de los comicios en Honduras

Tegucigalpa, 2 dic (EFE).- El conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, adelantó este martes a su rival Nasry «Tito» Asfura, el candidato presidencial del Partido Nacional apoyado por Donald Trump, después de que el ente electoral reanudara los resultados preliminares de las elecciones del 30 de noviembre, tras una falla técnica del sistema de divulgación.

A las 14.20 hora local (20.15 GMT), Nasralla acumula 780.803 votos (39,96 %) frente a Asfura que contabiliza 778.033 sufragios (39,81 %), lo que le rebasa después de liderar de manera muy ajustada los resultados preliminares desde la noche electoral. EFE

