Negociador del PE pide «claridad y determinación» en respuesta a nuevos aranceles de Trump

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Bruselas, 2 may (EFE).- El negociador jefe del Parlamento Europeo (PE) para el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, el socialdemócrata Bernd Lange, llamó este sábado a responder «con la mayor claridad y determinación» a los aranceles del 25 % a coches y camiones fabricados por el bloque europeo anunciados ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Ya hemos sido testigos de estos ataques arbitrarios de Estados Unidos en el caso de Groenlandia. Así no se trata a los socios cercanos. Ahora hay que reaccionar ante ello con la mayor claridad y determinación, confiando en nuestra propia fuerza y posición», dijo en un comunicado Lange, quien también es jefe de la comisión parlamentaria de Comercio en el PE.

Asimismo, el eurodiputado alemán recordó que la UE cuenta con «un amplio conjunto de herramientas de defensa comercial», entre las que se incluye, añadió, el instrumento anticoerción europeo.

Trump anunció este viernes a través de su red Truth Social que la UE «no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, el cual fue plenamente pactado», por lo que anunció que aplicará la próxima semana la citada medida arancelaria.

«El comportamiento del presidente Trump es simplemente inaceptable», respondió Lange, añadiendo que «sus afirmaciones también son falsas» ya que la UE, en el Parlamento Europeo, está cumpliendo con el acuerdo negociado por Washington y Bruselas, mientras trabajan en «su implementación legal».

El eurodiputado achacó las «interrupciones» en este proceso al propio Trump: una por sus amenazas con tomar el control de Groenlandia y otra cuando el Tribunal Supremo estadounidense anuló «los fundamentos jurídicos ilegales de los aranceles».

«El hecho de que recurra de nuevo a las amenazas en medio de este proceso político dentro de una comunidad internacional de Estados demuestra lo poco que valora la soberanía de los demás», señaló Lange.

El alemán acusó a EE.UU. de ser ellos los que «han incumplido en repetidas ocasiones» el llamado Acuerdo de Turnberry, «por ejemplo, con los aranceles adicionales aplicados a más de 400 productos que contienen acero y aluminio, a los que ahora se aplica un tipo arancelario medio de aproximadamente el 25 %. Lo acordado era un 15 %».

«No puede ser que, debido a reacciones emocionales personales espontáneas, se ponga en entredicho la estabilidad del comercio y la seguridad de las inversiones, lo que provoca problemas económicos y, en última instancia, pone en peligro los puestos de trabajo», advirtió.

Finalmente, Lange apuntó que este tipo de comportamientos y «falta de fiabilidad» justifica todavía más las salvaguardas que el Parlamento Europeo votó incluir en el acuerdo comercial entre ambos socios.

«La confianza está bien, pero contra la arbitrariedad solo sirven unas normas claras», dijo.

La Eurocámara, que dio luz verde al pacto en marzo, introdujo salvaguardas que permiten suspender el acuerdo si Washington impone nuevos aranceles, amenaza con hacerlo o cuestiona la integridad territorial del bloque, además de introducir una cláusula de entrada en vigor que impide su aplicación hasta que se confirme el cumplimiento de todos los elementos del acuerdo.

Esta decisión abrió la puerta a que Bruselas comenzara a implementar su parte del pacto, aunque para su ratificación definitiva aún debía negociarse el diseño final con los Estados miembros.

La Comisión Europea desmintió este viernes las acusaciones del presidente de Estados Unidos sobre el incumplimiento de la UE del pacto comercial y advirtió sobre las «opciones» que mantiene abiertas para proteger sus intereses ante las nuevas medidas arancelarias. EFE

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