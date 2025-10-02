Netanyahu, sobre Mánchester: «La debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo»

Jerusalén, 2 de oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, condenó este jueves el atentado terrorista contra una sinagoga en Mánchester (noroeste de Inglaterra) en el que murieron dos personas (además del agresor) y otras cuatro resultaron heridas e insistió en que «la debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo».

«Como advertí en la ONU: la debilidad ante el terrorismo solo trae más terrorismo. Solo la fuerza y ​​la unidad pueden derrotarlo», dijo el dirigente israelí en un comunicado que envió su Oficina tras concluir el Yom Kippur, la fiesta más sagrada para el judaísmo.

En su mensaje, Netanyahu también dijo que Israel se unía al «duelo de la comunidad judía del Reino Unido» y que acompañaba «con el corazón a las familias de los asesinados».

En una rueda de prensa, el jefe de la Policía del Gran Mánchester (GMP, por sus siglas en inglés), Stephen Watson, confirmó que las dos víctimas mortales del atentado pertenecen a la comunidad judía y que el atacante fue interceptado y posteriormente tiroteado por agentes.

También indicó que cuatro personas permanecen en el hospital y bajo tratamiento tras haber resultado heridas graves en el ataque.

La Policía antiterrorista trabaja con la GMP en la investigación del suceso, que empezó en torno a las 09.30 hora local (08.30 GMT) cuando un coche arrolló a varios transeúntes y un hombre -se cree que el guardia de seguridad- fue acuchillado a las puertas del templo. EFE

ngg/jfu