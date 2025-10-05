Netanyahu ordena que vaya este lunes a Egipto una delegación para negociar el plan de Gaza
1 minuto
Jerusalén, 5 oct (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la noche de este domingo la salida de una delegación este lunes hacia Egipto encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para negociar el alto el fuego en Gaza.
«La delegación partirá mañana hacia las negociaciones que se celebrarán en Sharm el-Sheikh, Egipto», dijo la oficina del mandatario en un comunicado. EFE
