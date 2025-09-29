Netanyahu se disculpa ante primer ministro catarí por ataque a Doha en llamada con Trump

El Cairo, 29 sep (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamó este lunes a su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, para disculparse por el ataque a Doha del pasado 9 de septiembre en el que murieron seis personas, informó la cadena catarí Al Jazeera.

La disculpa se produjo durante «una llamada telefónica conjunta» que el también jefe de la diplomacia catarí recibió de Netanyahu y en presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, durante su reunión en la Casa Blanca, según Al Jazeera, que cita «una fuente diplomática bien informada».

Según la fuente, la comunicación, de la que no dio más detalles, fue «iniciativa de Trump» y «las conversaciones se llevaron a cabo con la participación de los tres líderes».

Esta llamada se produce en un día en el que Trump ha afirmado, tras recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, que tiene «mucha confianza» en que se logrará un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos para un acuerdo de tregua en el enclave palestino, fue escenario de un ataque israelí que tuvo como objetivo a la delegación negociadora del grupo palestino Hamás.

Pese a que los líderes sobrevivieron a la acción, otros cinco miembros del movimiento y un agente de seguridad catarí murieron.

Catar calificó este ataque como un acto de «agresión» y de «terrorismo de Estado», al tiempo que se comprometió a tomar «las medidas necesarias» para proteger su seguridad nacional.

La reunión de hoy en la Casa Blanca entre Trump y Netanyahu se da en un contexto marcado por el creciente aislamiento internacional de Israel, provocado por su negativa a detener la guerra en Gaza y por el reconocimiento del Estado palestino por parte de históricos aliados de Tel Aviv, como el Reino Unido y Francia.

En el encuentro, ambos líderes abordarán un plan impulsado por Washington que contempla declarar un alto el fuego permanente en Gaza, liberar a los rehenes de Hamás, excarcelar a prisioneros palestinos en Israel, retirar al Ejército israelí de la Franja y definir la futura gobernanza del enclave.

Hamás dijo el domingo que no ha recibido nuevas propuestas de los mediadores egipcios y cataríes, pero añadió que está dispuesto a considerar cualquier propuesta «de manera positiva y responsable».

Tanto Israel como Estados Unidos coinciden en que Hamás no debe tener ningún papel en la administración de Gaza.

El Gobierno de Trump propone en su lugar una autoridad provisional liderada por figuras internacionales, entre ellas el ex primer ministro británico Tony Blair, según varios medios.

Asimismo, Trump ha prometido a los líderes árabes que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania. EFE

