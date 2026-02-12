Nicaragüenses celebran liberación de opositor pedido en extradición por Nicaragua

San José, 12 feb (EFE).- La Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) expresó este jueves su satisfacción por la liberación en Costa Rica del opositor Pedro Fernández Sandoval, pedido en extradición por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por la muerte de una oficial y un civil en Nicaragua.

«La liberación de Fernández representa un triunfo de la resistencia democrática, de la solidaridad del exilio y del trabajo incansable de las organizaciones defensoras de derechos humanos», señaló en una declaración la UEN, radicada en San José.

La Justicia costarricense ordenó la libertad del opositor nicaragüense luego de que el Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Goicoechea, en San José, rechazara la solicitud de extradición de Fernández.

Fernández, «activista comprometido, padre de familia, trabajador y defensor de la libertad en Nicaragua, recupera hoy su libertad tras enfrentar un proceso judicial impulsado por acusaciones fabricadas como parte del patrón represivo del régimen Ortega-Murillo contra quienes alzan su voz por la democracia y la justicia», continuó la UEN.

Para esa organización, «este caso evidencia el uso perverso del aparato estatal nicaragüense y de mecanismos internacionales para perseguir a opositores políticos más allá de sus fronteras», la cual, «denunciamos categóricamente».

Por su lado, la ONG Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más aplaudió la orden de libertad emitida por las autoridades costarricenses a favor de Fernández, de 57 años y quien estaba detenido desde hace un año en Costa Rica.

«Este logro es el resultado de meses de trabajo de varias organizaciones nicaragüenses que han defendido la inocencia de Fernández, que han alertado sobre las posibles violaciones de derechos humanos que tendrían estas personas si fueran llevados a Nicaragua y denunciado la forma de actuar mediante falsas notificaciones rojas de Interpol de la dictadura de Nicaragua contra opositores», anotó ese organismo en una declaración.

Esa ONG destacó que con esa decisión Costa Rica demuestra «su compromiso con garantizar la vida y los derechos humanos de las personas exiliadas y refugiadas nicaragüenses».

El Ministerio Público de Nicaragua solicitó en extradición a Fernández por el mismo caso por el que se acusó a los opositores Douglas Gamaliel Pérez Centeno (ya extraditado) y Reinaldo Picado Miranda (refugiado en Costa Rica).

Las autoridades nicaragüenses acusan a las tres personas de las muertes de la oficial Aracelly Marisol Díaz Salinas y del ciudadano Pedro Pablo Chavarría Rivas, cometidas en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica.

Según la Policía de Nicaragua, esas tres personas junto con otros sujetos son los presuntos autores de esas dos muertes ocurridas el 1 de octubre de 2022 en la comarca Buena Vista El Castillo, cuando supuestamente diez sujetos armados con fusiles de guerra, escopetas y pistolas cometieron robo con intimidación a trabajadores de la empresa Agro Industrial del Río, que se dirigían a realizar el pago de planilla en una camioneta. EFE

