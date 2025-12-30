Nicaragua defiende los nuevos ejercicios militares de China en las cercanías de Taiwán

San José, 29 dic (EFE).- Nicaragua defendió este lunes los ejercicios militares realizados por el Ejército Popular de Liberación de China cerca de la isla de Taiwán, bajo el argumento de que «constituyen una medida punitiva y disuasoria contra las fuerzas secesionistas que buscan la ‘independencia de Taiwán’ por medios militares, y representan una acción necesaria para salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial».

«La parte nicaragüense apoya firmemente la postura legítima del Gobierno chino en la defensa de la soberanía nacional, la seguridad y la integridad territorial», señaló el Ejecutivo nicaragüense en una declaración.

En el documento, suscrito por los esposos y copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, Nicaragua dijo que también «apoya todos los esfuerzos realizados por China para lograr la reunificación nacional» y que «se opone rotundamente a cualquier forma de actividad secesionista que busca la ‘independencia de Taiwán'».

Además, continuó, «rechaza todo intento de las fuerzas externas de interferir en los asuntos internos de China bajo el pretexto de la cuestión de Taiwán».

Nicaragua aseguró que «viene defendiendo el respeto de la soberanía y la independencia de todas las naciones y salvaguardando el derecho internacional y los principios fundamentales de las relaciones internacionales», y que en el caso en cuestión «reitera que se adhiere firmemente al principio de una sola China».

«El Gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China, y Taiwán es una parte inalienable del territorio chino», zanjó el Ejecutivo sandinista, que rompió relaciones diplomáticas con Taipéi en diciembre de 2021 tras casi 15 años consecutivos de mantener lazos.

La declaración se produce después de que este lunes China lanzó unas nuevas maniobras militares alrededor de Taiwán, desplegando tropas, aviones, buques de guerra y sistemas de artillería de largo alcance, con el fin de «disuadir» a las «fuerzas externas» que busquen «interferir» en la cuestión taiwanesa, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Managua se opone a la venta de armas de EE.UU a Taiwán

Por otro lado, Managua declaró su oposición al anuncio de Estados Unidos de realizar una venta masiva de armas a Taiwán, al considerarlo «un acto que socava la paz» y envía «señales equivocadas a las fuerzas secesionistas por la ‘independencia de Taiwán’”, indicó.

«El Gobierno de Nicaragua recalca que, la cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China», insistió Managua.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la «reunificación» de la isla y el continente.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

Esa postura ha provocado permanentes roces entre EE. UU. y China, cuyo Gobierno ha definido a la «cuestión taiwanesa» como la «línea roja» en las relaciones entre las dos potencias. EFE

