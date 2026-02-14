Nicaragua impone visado a 128 países en medio de presión de EE.UU. por migración irregular
San José, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua restableció este viernes el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos a los de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas, en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump por la migración irregular.
La nueva disposición suscrita por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel, y por el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas, establece que los ciudadanos de 128 países requerirán de visa consultada, categoría C, para entrar a Nicaragua.
La lista de países, además de Cuba, Venezuela y Haití, incluye a Corea del Norte, Iraq y Libia, así como China, Irán y Siria, aunque para esos tres últimos países solo para portadores de pasaportes ordinarios.
El Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tomó esa decisión en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump por la migración irregular que llega esa nación.
Estados Unidos había tildado de «preocupante» la política de puertas abiertas que aplicaba el Gobierno de Nicaragua para facilitar la migración de forma irregular hacia el país norteamericano a través de Managua, donde aterrizaban vuelos chárter procedentes de países de África, Asia y Europa.
El anterior Gobierno de Joe Biden había estado alertando sobre migrantes cubanos, haitianos y de países africanos que usaban los vuelos chárter hacia Nicaragua para, desde allí, emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos.
En los últimos cuatro años, el Gobierno nicaragüense ha establecido acuerdos de libre visados con Cuba y con países africanos.
La disposición ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a comunicar a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes en Managua sobre esa medida.
La disposición también establece que se mantienen exentos del libre visado los ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos y especiales, con los cuales Nicaragua ha firmado acuerdos bilaterales.
Según la disposición número 002-2026, los ciudadanos de las siguientes nacionalidades deberán tramitar visa consultada, categoría migratoria “C”, para ingresar a Nicaragua:
Afganistán
Andorra
Antigua y Barbuda
Armenia
Azerbaiyán
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Benín
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Bután
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Chad
China (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Colombia (respetando la reciprocidad parcial del libre visado para los nicaragüenses nacidos en el Caribe nicaragüense y de los colombianos nacidos en los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)
Comoras
Congo
República Democrática del Congo
República Popular Democrática de Corea
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Djibouti
Egipto
Emiratos Árabes Unidos (solo para portadores de pasaportes ordinarios)
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Esuatini
Etiopía
Fiji
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Ecuatorial
Guyana
Haití
India (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Indonesia (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Irak
Irán (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Islandia
Islas Marshall
Islas Mauricio
Jamaica
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Laos
Lesotho
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Macedonia
Madagascar
Malawi
Maldivas
Mali
Marruecos
México (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Micronesia
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
NÍger
Nigeria
Nueva Zelanda
Pakistán
Palaos
Papúa Nueva Guinea
Perú (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Ruanda
República Árabe Saharaui Democrática
República Centroafricana
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Seychelles
Sierra Leona
Siria (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Sri Lanka
Sudán
Surinam
Tailandia
Tanzania
Tayikistán
Timor Oriental
Togo
Tonga
Trinidad y Tobago
Túnez
Turkmenistán
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Vietnam (solo portadores de pasaportes ordinarios)
Yemen
Zambia
Zimbabue.EFE
mg/rao/rrt