Nicaragua impone visado a 128 países en medio de presión de EE.UU. por migración irregular

4 minutos

San José, 13 feb (EFE).- El Gobierno de Nicaragua restableció este viernes el requisito de visa para ciudadanos de 128 países, entre ellos a los de Cuba, Venezuela, China, Irán, Haití y naciones africanas, en medio de las presiones de la Administración de Donald Trump por la migración irregular.

La nueva disposición suscrita por la ministra nicaragüense del Interior, María Amelia Coronel, y por el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas, establece que los ciudadanos de 128 países requerirán de visa consultada, categoría C, para entrar a Nicaragua.

La lista de países, además de Cuba, Venezuela y Haití, incluye a Corea del Norte, Iraq y Libia, así como China, Irán y Siria, aunque para esos tres últimos países solo para portadores de pasaportes ordinarios.

El Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, tomó esa decisión en medio de las presiones del Gobierno de Donald Trump por la migración irregular que llega esa nación.

Estados Unidos había tildado de «preocupante» la política de puertas abiertas que aplicaba el Gobierno de Nicaragua para facilitar la migración de forma irregular hacia el país norteamericano a través de Managua, donde aterrizaban vuelos chárter procedentes de países de África, Asia y Europa.

El anterior Gobierno de Joe Biden había estado alertando sobre migrantes cubanos, haitianos y de países africanos que usaban los vuelos chárter hacia Nicaragua para, desde allí, emprender un viaje por tierra hasta la frontera de México con Estados Unidos.

En los últimos cuatro años, el Gobierno nicaragüense ha establecido acuerdos de libre visados con Cuba y con países africanos.

La disposición ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a comunicar a las representaciones consulares acreditadas y concurrentes en Managua sobre esa medida.

La disposición también establece que se mantienen exentos del libre visado los ciudadanos portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales, de servicio, de asuntos públicos y especiales, con los cuales Nicaragua ha firmado acuerdos bilaterales.

Según la disposición número 002-2026, los ciudadanos de las siguientes nacionalidades deberán tramitar visa consultada, categoría migratoria “C”, para ingresar a Nicaragua:

Afganistán

Andorra

Antigua y Barbuda

Armenia

Azerbaiyán

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Benín

Bosnia y Herzegovina

Botsuana

Burkina Faso

Burundi

Bután

Cabo Verde

Camboya

Camerún

Chad

China (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Colombia (respetando la reciprocidad parcial del libre visado para los nicaragüenses nacidos en el Caribe nicaragüense y de los colombianos nacidos en los raizales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina)

Comoras

Congo

República Democrática del Congo

República Popular Democrática de Corea

Costa de Marfil

Croacia

Cuba

Djibouti

Egipto

Emiratos Árabes Unidos (solo para portadores de pasaportes ordinarios)

Eritrea

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

Esuatini

Etiopía

Fiji

Gabón

Gambia

Georgia

Ghana

Granada

Guinea

Guinea Bissau

Guinea Ecuatorial

Guyana

Haití

India (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Indonesia (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Irak

Irán (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Islandia

Islas Marshall

Islas Mauricio

Jamaica

Kenia

Kirguistán

Kiribati

Laos

Lesotho

Líbano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lituania

Macedonia

Madagascar

Malawi

Maldivas

Mali

Marruecos

México (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Micronesia

Mónaco

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

NÍger

Nigeria

Nueva Zelanda

Pakistán

Palaos

Papúa Nueva Guinea

Perú (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Ruanda

República Árabe Saharaui Democrática

República Centroafricana

Samoa

San Cristóbal y Nieves

San Marino

San Vicente y las Granadinas

Santa Lucía

Santo Tomé y Príncipe

Senegal

Serbia (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Seychelles

Sierra Leona

Siria (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Sri Lanka

Sudán

Surinam

Tailandia

Tanzania

Tayikistán

Timor Oriental

Togo

Tonga

Trinidad y Tobago

Túnez

Turkmenistán

Tuvalu

Ucrania

Uganda

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Vietnam (solo portadores de pasaportes ordinarios)

Yemen

Zambia

Zimbabue.EFE

