Nicaragua suscribirá un acuerdo con Rusia «para garantizar la seguridad biológica»

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San José, 5 may (EFE).- El Gobierno de Nicaragua suscribirá un memorando de entendimiento con Rusia «para garantizar la seguridad biológica», informó este martes el Diario Oficial La Gaceta, sin dar más detalles de qué tratará o cómo se desarrollará ese acuerdo.

A través de un acuerdo presidencial, los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, concedieron plenos poderes a uno de sus hijos, Laureano Facundo Ortega Murillo, quien ocupa un cargo de asesor presidencial especial para comercio internacional y relaciones con Rusia, para suscribir el memorando.

«La certificación de este acuerdo presidencial es suficiente para acreditar la facultad del compañero Laureano Facundo Ortega Murillo para actuar en representación del Gobierno de la República de Nicaragua», indicaron sus padres, los presidentes de Nicaragua, sin revelar el contenido del memorando.

El Ejecutivo de Nicaragua autorizó el año pasado a Laureano Facundo Ortega a suscribir un acuerdo de cooperación con Rusia sobre las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporozhie (Zaporiyia), controladas parcialmente por Rusia y que fueron anexionadas en septiembre de 2022.

Laureano Facundo, uno de los siete hijos de Ortega y Murillo, se encuentra sancionado por EE.UU. y la Unión Europea por «serias violaciones contra los derechos humanos» de los nicaragüenses y apoyar las elecciones «fraudulentas» de noviembre de 2021, en las que fueron reelegidos sus padres con sus principales contrincantes en prisión.

Considerado como el ‘delfín’ por sectores de la oposición, Ortega Murillo ha sido delegado por sus padres para firmar los acuerdos de cooperación con China, Rusia y Bielorrusia, por encima de los co-cancilleres nicaragüenses, Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres.

Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, es el principal aliado en Centroamérica del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Rusia es un antiguo aliado de Nicaragua, que durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) dotó de armamento soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

El 5 de octubre de 2024, el canciller nicaragüense, Valdrack Jaentschke, dijo que su país trabaja «de la mano» con Rusia «por el surgimiento de un nuevo orden mundial multipolar, más justo, más solidario, en paz, seguridad y bienestar». EFE

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