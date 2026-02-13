Nigeria celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 20 de febrero de 2027

Nairobi, 13 feb (EFE).- La Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) anunció este viernes que las próximas elecciones generales -presidenciales y legislativas- se celebrarán el 20 de febrero de 2027.

En una rueda de prensa en la capital, Abuya, el presidente de la INEC, Joash Amupitan, indicó también que los comicios para elegir gobernadores y asambleas legislativas estatales se realizarán el 6 de marzo de ese mismo año.

«Estas fechas reflejan nuestro compromiso de garantizar que nuestros procesos electorales sean transparentes, creíbles y se ajusten a las disposiciones de nuestras leyes», añadió Amupitan.

En Nigeria, el mandato del presidente y de los gobernadores dura cuatro años y solo se permite una reelección.

El presidente es elegido con mayoría absoluta con sistema de segunda vuelta si ningún candidato obtiene más del 50 % de los sufragios, mientras los gobernadores pueden ser designados con mayoría simple.

En la Asamblea Nacional (Parlamento bicameral), se renovarán los 109 escaños en el Senado (Cámara alta) y las 360 bancas en la Cámara de Representantes (Cámara baja).

Aunque aún no se ha anunciado la fecha para registrar candidaturas, el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, en el cargo desde 2023, podría presentarse a la reelección con su partido, el Congreso de Todos los Progresistas (APC), que posee mayoría en la Asamblea Nacional.

Por su parte, los líderes del Partido Democrático de los Pueblos (PDP) y del Partido Laborista (PL), principales fuerzas opositoras, decidieron en 2025 crear la coalición del Congreso Democrático Africano (CDA) para hacer frente a Tinubu.

«La coalición impedirá que Nigeria se convierta en un Estado unipartidista”, afirmó el expresidente del Senado David Mark, nombrado presidente en funciones de la coalición.

Las políticas económicas de Tinubu, como la retirada del subsidio sobre el combustible, fueron festejadas por inversores internacionales y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero han aumentado el coste de la vida de los nigerianos.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS), Nigeria cerró 2025 con una inflación anual del 15,15 %, lejos del máximo histórico del 33,95 % alcanzado en junio de 2024, que disparó los precios y provocó protestas masivas.

Nigeria es una de las economías más grandes de África y uno de los productores de crudo más importantes del continente, pero cuatro de cada diez personas viven por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. EFE

