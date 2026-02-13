Noboa anuncia que trasladará la «base» del Gobierno a Guayaquil durante «varias semanas»

Quito, 13 feb (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este viernes el traslado durante «varias semanas» de la «base» del Gobierno desde Quito, capital del país, a la ciudad costera de Guayaquil, una de las zonas más afectadas por la actividad del crimen organizado.

«Vamos a estar aquí varias semanas de base como Gobierno, trabajando día a día, entregando soluciones y resolviendo problemas en territorio, no escondiéndonos», dijo durante la entrega de unas becas en la ciudad portuaria, la más poblada de Ecuador y principal motor económico del país.

La medida, que todavía no se ha publicado en ningún decreto, fue anunciada por Noboa dos días después de que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, una de las principales figuras de la oposición al Gobierno, fuese enviado a prisión preventiva, imputado por la Fiscalía dentro una presunta trama de lavado de dinero y defraudación tributaria.

El mandatario justificó el traslado al afirmar que «Guayaquil ya ha sufrido suficiente» a causa de «políticos que han hecho lo que les ha dado la gana» y que robaron dinero de los ecuatorianos. «Nosotros estamos aquí para cambiar eso y darles la seguridad que cada uno necesita», sostuvo Noboa.

No es la primera vez que Noboa traslada de forma temporal la sede del Gobierno ecuatoriano fuera de la capital Quito, ya que previamente lo ha hecho a otras ciudades donde busca enfocar la acción de su administración, como anteriormente han sido las andinas Latacunga e Ibarra.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno», declarado por Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales causantes de la peor crisis de violencia de la historia del país.

La provincia costera de Guayas, donde se ubica Guayaquil, es una de las más afectadas por la actividad criminal debido al uso de sus puertos por parte de las mafias del narcotráfico para el envío de droga a Europa y Estados Unidos.

Pese a ello, 2025 cerró como el año más violento en Ecuador desde que existen registros, con 9.216 homicidios, según estadísticas del Ministerio del Interior. EFE

