Noboa dice que llegada de Messi es «muestra clara de confianza internacional» en Ecuador

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 27 dic (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró este sábado que la llegada de Lionel Messi y su equipo, el Inter Miami, para jugar un partido el 7 de febrero es «una muestra clara de la confianza internacional» en el país.

«El Ecuador le da la bienvenida al Inter Miami y a Lionel Messi. Su llegada es una muestra clara de la confianza internacional en nuestro país: un Ecuador que abre sus puertas a grandes inversiones, al deporte de alto nivel y a eventos de talla mundial», escribió Noboa en su cuenta de X.

«Bienvenidos al Ecuador», añadió el mandatario en un mensaje en el que compartió una publicación que hizo el equipo estadounidense en la que confirmaba su gira por tres países de América Latina, entre ellos Ecuador, que se denominará ‘Champions Tour’.

Inter Miami llegará a Ecuador para jugar un partido amistoso contra el Barcelona de Guayaquil en el estadio Banco Pichincha.

Daniel Molina, gestor principal para el acuerdo entre el club estadounidense con el Barcelona, dijo el 10 de diciembre que posiblemente sea «la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador».

Molina añadió que querían un estadio de gran magnitud «para abarcar a la mayor cantidad de gente del país, porque vendrán de todos lados», como el de Barcelona, que tiene una capacidad para 60.000 aficionados. EFE

cbs/hbr