Noboa envía al Parlamento ley urgente para fortalecer a las fuerzas del orden ecuatorianas

Quito, 1 oct (EFE).- El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, envió un proyecto de ley urgente, de carácter económico, a estudio de la Asamblea Nacional (Parlamento) para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, informó este miércoles la jefatura del Estado.

La Ley tiene por objeto establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones, destinado exclusivamente al fortalecimiento de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Estas donaciones contribuirán al cumplimiento de sus labores constitucionales, mediante la modernización de equipamiento y materiales para la ejecución de actividades por la seguridad de la ciudadanía en sectores estratégicos, indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

Las donaciones podrán ser de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, detalló.

En el caso de contribuyentes nacionales, darán lugar a una rebaja de su impuesto a la renta causado en el respectivo periodo fiscal, conforme las condiciones, limites y procedimientos establecidos en la Ley y su Reglamento.

Con esta decisión, Noboa reafirma que «la seguridad de Ecuador es una prioridad inaplazable», reza el escrito sobre el nuevo proyecto de ley enviado después de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional la Ley de Solidaridad, que -entre otros temas- contemplaba el tema de las donaciones y los incentivos tributarios.

«Pese a que existen actores políticos que obstaculizan el fortalecimiento de las fuerzas del orden, a este Gobierno nada lo detiene y siempre insistirá en garantizar la seguridad del país», finaliza el escrito.

El envío ocurre en momentos en que se cumple el décimo día de protestas por la eliminación del subsidio al diésel y otros reclamos, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con carácter nacional, pero que se ha caracterizado por bloqueos temporales de vías en unas seis de las 24 provincias de Ecuador.

Este miércoles, la Federación de pueblos Kichwa de la Sierra Norte de Ecuador, donde está la provincia de Imbabura, donde se han concentrado las mayores protestas, declaró una «tregua temporal» como «gesto de buena fe y voluntad de diálogo con el Gobierno». EFE

sm/pddp

